Избавьтесь от таксистов-иностранцев — такое требование начинают получать агрегаторы

«МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру», — отмечается в телеграм-канале дептранса.

Инспекторы МАДИ за год зафиксировали больше 1,7 тысячи случаев, когда заказы от крупных сервисов получали водители-иностранцы с опытом вождения менее 3 лет — в нарушение закона. Работать в такси разрешено только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения, допускается — с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Стаж водителя должен составлять не меньше 3 лет.



Сегодня же губернатор Московской области объявил о том, что от агрегаторов такси будут отключать водителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

