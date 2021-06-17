Вас ожидает такси с антителами. Невакцинированных таксистов в Подмосковье отключат от агрегаторов

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал о новой мере борьбы с пандемией.
«Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок — 15 июля», — цитирует 17 июня заявление Трескова РИА Новости.
По его словам, у таксистов есть почти месяц для того, чтобы пройти хотя бы первый этап вакцинации. Подобные ограничения будут действовать и для водителей общественного транспорта в Подмосковье.
Власти отметили, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие «ковид-паспорта» у занимающихся пассажирскими перевозками.
С начала пандемии в Московской области насчитали 286 194 случая COVID-19. Регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.