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Вас ожидает такси с антителами. Невакцинированных таксистов в Подмосковье отключат от агрегаторов

Власти Подмосковья решили отключить от агрегаторов такси водителей без вакцинации от коронавируса

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал о новой мере борьбы с пандемией.

«Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок — 15 июля», — цитирует 17 июня заявление Трескова РИА Новости.

По его словам, у таксистов есть почти месяц для того, чтобы пройти хотя бы первый этап вакцинации. Подобные ограничения будут действовать и для водителей общественного транспорта в Подмосковье.

Власти отметили, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие «ковид-паспорта» у занимающихся пассажирскими перевозками.

С начала пандемии в Московской области насчитали 286 194 случая COVID-19. Регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

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Комментарии (1)

SapienS
Надеюсь, что и остальные не привитые туГоголовы будут отстранены от работы до конца пандемии.
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