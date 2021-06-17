Госдума приняла закон о блокировке звонков и СМС из-за рубежа с поддельных номеров

Согласно принятым изменениям, оператор связи обязан прекратить оказание услуг абоненту, который, находясь за рубежом и не являясь клиентом российского оператора, делает исходящие вызовы под российским номером. Также блокировка абонента показана при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения — они должны оставаться неизменными.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке звонков и СМС с поддельных номеров из-за рубежа, следует из поправок, внесённых 17 июня в ФЗ «О связи».

Также операторов обяжут подключиться к системе, созданной радиочастотной службой Роскомнадзора, и обмениваться с ней информацией в порядке, который определит правительство. Служба будет следить за соблюдением операторами связи требований при оказании услуг.



Таким образом, операторы должны будут предоставлять Роскомнадзору по его запросам данные о результатах проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими «оконечном оборудовании», о «фактах и видах» соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений и т.д.



Соответствующие поправки были внесены главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его заместителями Сергеем Боярским и Максимом Кудрявцевым.



Положения закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. Обязательство операторов связи передавать в Роскомнадзор информацию об абонентах вступит в силу с 1 октября 2021 года. С 1 мая 2022-го операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Создание радиочастотной службой РКН системы запланировано на 1 января 2023 года.

