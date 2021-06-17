Пенсионный фонд: Срочная служба добавит денег в старости

Время срочной службы в российской армии засчитывается в трудовой стаж и увеличивает размер пенсии.
Как сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России, каждый год службы обеспечивает 1,8 коэффициента.
«Военная служба по призыву наравне с другими социально значимыми периодами жизни учитывается при назначении пенсии и увеличивает ее размер. Каждый год службы идет в стаж и дает 1,8 коэффициента. Аналогичные пенсионные права формируются при уходе в течение года за пожилым человеком, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом», — пояснили в фонде.
В России, напомним, продолжается призывная кампания. С 1 апреля по 15 июля на военную службу должны отправиться 134,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет.