FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Пенсионный фонд: Срочная служба добавит денег в старости

Время срочной службы в российской армии засчитывается в трудовой стаж и увеличивает размер пенсии.

Как сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России, каждый год службы обеспечивает 1,8 коэффициента.

«Военная служба по призыву наравне с другими социально значимыми периодами жизни учитывается при назначении пенсии и увеличивает ее размер. Каждый год службы идет в стаж и дает 1,8 коэффициента. Аналогичные пенсионные права формируются при уходе в течение года за пожилым человеком, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом», — пояснили в фонде.

В России, напомним, продолжается призывная кампания. С 1 апреля по 15 июля на военную службу должны отправиться 134,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа. Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета. Пенсионные коэффициенты пересматривают каждый год.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex000
Пропущено самое главное: а на сколько, в денежном эквиваленте?
Ну так, смеха ради.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний