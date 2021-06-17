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Силовики наведались в общежитие СПбГУ. Обыски связаны с акцией со стрельбой на Красной площади

В общежитии СПбГУ прошёл обыск из-за стрельбы на Красной площади

В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета прошел обыск.

Силовики исследовали комнату студентки и журналистки Sota.Vision Ники Самусик. Об этом сообщает само издание 17 июня.

Изъяты плакаты с одиночных пикетов, SD-карта и старый телефон. Обыск прошёл без участия Самусик, сейчас она находится в другом городе.

11 июня на Красной площади в Москве петербургский акционист Павел Крисевич устроил перформанс со стрельбой из охолощенного оружия в поддержку политических заключенных. Освещала мероприятие Ника Самусик. Обоих задержала полиция.

В отношении Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве. Самусик присвоили статус свидетеля.

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Комментарии (1)

dragvs
Похоже дедушка Путин снова сильно перепугался из-за этой акции. Любое качание лодки видимо очень сильно влияет на стабилизец в стране.
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