Для жителя маленького поселка в Архангельской области петербургский ручей оказался последним

СК проводит проверку обстоятельств гибели 49-летнего уроженца Архангельской области.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня, накануне около 15:20 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что после утопления из Муринского ручья напротив магазина «Пятерочка» на проспекте Луначарского вытащили мужчину.
По предварительной информации, в компании с двумя мужчинами он выпивал на берегу, а потом решил охладиться. Из воды его уже вытаскивали товарищи. Откачать мужчину не смогли ни они, ни приехавшая скорая.
МЧС ранее предупреждало, что с приходом в Петербург тепла участились случаи неосторожного поведения на воде. Так, 11 июня спасатели вытащили из Ольгинского пруда двух подростков.