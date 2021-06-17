Для жителя маленького поселка в Архангельской области петербургский ручей оказался последним

СК проводит проверку обстоятельств гибели 49-летнего уроженца Архангельской области.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 июня, накануне около 15:20 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что после утопления из Муринского ручья напротив магазина «Пятерочка» на проспекте Луначарского вытащили мужчину.



По предварительной информации, в компании с двумя мужчинами он выпивал на берегу, а потом решил охладиться. Из воды его уже вытаскивали товарищи. Откачать мужчину не смогли ни они, ни приехавшая скорая.

