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Спасатели вытащили из пруда на севере Петербурга двух тонувших девочек

Два ребенка чуть не утонули в Ольгинском пруду на территории Выборгского района Петербурга. К ним вовремя подоспели спасатели.

Об удачном завершении спасательной операции 13 июня сообщает региональное управление МЧС. 14-летние подростки пошли купаться одни, из взрослых на берегу их никто не ждал. Заплыв примерно на 20 метров от берега, обе начали тонуть. Их вовремя вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной службы города, которая подчиняется Смольному. Детей передали медикам и увезли в больницу.

Спасатели отмечают, что тепло в ближайшие дни Петербург не покинет, а значит вода станет еще теплее. В МЧС просят соблюдать элементарные правила на воде, следить за детьми и научить их плавать.

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Комментарии (10)

265081561
Когда школьником был тоже купался там. "Пазитрон" его называли. Жив и здоров... Да ивообще, почти во всех водоёмах и речках на севере города в подрастковом возрасте купался, тк возможности особо не было за город куда-нибудь ездить, чтобы покупаться в жару. И ничего
Лариса Меркушева
А раньше в Ольгинском пруду плавали раки.Кому объявить благодарность за работу по загрязнению ?Слишком много чиновников-дармоедов .
hal9000
Им нужен не психиатр а нарколог...утонуть в пруду эт всеравно что захлебнуться в чашке чая...
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