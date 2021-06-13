Спасатели вытащили из пруда на севере Петербурга двух тонувших девочек

Два ребенка чуть не утонули в Ольгинском пруду на территории Выборгского района Петербурга. К ним вовремя подоспели спасатели.

Об удачном завершении спасательной операции 13 июня сообщает региональное управление МЧС. 14-летние подростки пошли купаться одни, из взрослых на берегу их никто не ждал. Заплыв примерно на 20 метров от берега, обе начали тонуть. Их вовремя вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной службы города, которая подчиняется Смольному. Детей передали медикам и увезли в больницу.