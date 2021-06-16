«На чемоданах сидит все время». В российском МИДе рассказали, когда посол может вернуться в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов готовится к возвращению в Вашингтон. Вероятно, к концу июня он уже будет там.

Такой прогноз дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Антонов вернется в США скоро. «Анатолий Иванович на чемоданах сидит все время. Как только команда поступит непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон», — высказался замминистра после встречи Путина и Байдена в Женеве.

Антонов вернулся в Россию «на консультацию» в конце марта, когда Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Американский посол также был отозван из Москвы.