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«На чемоданах сидит все время». В российском МИДе рассказали, когда посол может вернуться в Вашингтон

Назван приблизительный срок возвращения в США российского посла

Посол России в США Анатолий Антонов готовится к возвращению в Вашингтон. Вероятно, к концу июня он уже будет там.

Такой прогноз дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Антонов вернется в США скоро. «Анатолий Иванович на чемоданах сидит все время. Как только команда поступит непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон», — высказался замминистра после встречи Путина и Байдена в Женеве.

Антонов вернулся в Россию «на консультацию» в конце марта, когда Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Американский посол также был отозван из Москвы.

Во время встречи в Женеве президенты договорились о том, что дипломаты обеих стран вернутся на свои рабочие места.

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Комментарии (2)

Norge
Это публичное разглашение публичных данных.
263888341
Могли бы и фото семьи на чемоданах скинуть. Ради приличия.
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