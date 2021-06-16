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РПЦ готова принять извинения от тиктокеров, которым за ролик с иконой досталась пощечина и уголовное дело

Русская православная церковь готова примириться с блогерами, которые записали ролик на фоне иконы. Так молодые люди могут избежать приговора по уголовному делу.

О готовности принять извинения 16 июня РИА Новости рассказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что слова искреннего сожаления о содеянном могут быть рассмотрены как «значимые для примирения в рамках уголовного процесса».

Блогерам вменяют оскорбление чувств верующих за ролик для TikTok. Снимали его 11 июня вблизи жилого дома на Нагорном бульваре. Молодые люди изображали застолье рядом с иконой, а когда к ним подошел возмущенный зритель, они объяснили, что в бога не верят и «это просто картинка». В ответ они получили несколько оплеух.

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Комментарии (5)

Norge
Каждый отвечает за свое: тиктокеры могут извиниться, примириться и подать заявление о нанесении побоев, что было бы разумно.
AndrewBarsik
Я готов принять извинения от того, кто возбудил уголовное дело в отношении тиктокеров. Возможно это поможет ему избежать уголовного преследования пост. 299 УК РФ.
nuga
Там не так все было,вы не договариваете.Шел похожий,увидел сцену тиктокеров,где девка стояла в коленно локтевой позе,распивали спиртное на её спине,рядом лежала икона,которую эти неадекваты притащили из дома.Он сделал замечание девке,она из этой позы послала его на три буквы,он дал оплеуху за мат,а не за икону.Как ловко все переиначивают.Любой мужик даст бабе по морде за посыл на три буквы,даже если там газета с селедкой лежит.
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