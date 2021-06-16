РПЦ готова принять извинения от тиктокеров, которым за ролик с иконой досталась пощечина и уголовное дело

Русская православная церковь готова примириться с блогерами, которые записали ролик на фоне иконы. Так молодые люди могут избежать приговора по уголовному делу.

О готовности принять извинения 16 июня РИА Новости рассказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что слова искреннего сожаления о содеянном могут быть рассмотрены как «значимые для примирения в рамках уголовного процесса».

Блогерам вменяют оскорбление чувств верующих за ролик для TikTok. Снимали его 11 июня вблизи жилого дома на Нагорном бульваре. Молодые люди изображали застолье рядом с иконой, а когда к ним подошел возмущенный зритель, они объяснили, что в бога не верят и «это просто картинка». В ответ они получили несколько оплеух.