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Проценко: У 8–10 процентов после вакцинации нет антител

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал процентное соотношение вакцинированных с антителами и без них хорошей цифрой.

Данные исследований Проценко привел 16 июня во время разговора с публицистом Александром Цыпкиным в его инстаграм-эфире, цитаты приводит «Интерфакс». По словам медика, у 8–10 процентов вакцинированных антитела не вырабатываются, но оставшиеся 90 — это «хорошая цифра».

По стране «растеклась» третья волна коронавируса. Столичные власти мотивировали жителей на вакцинацию розыгрышами машин и квартир, но 16 июня в московском регионе заявили об обязательной прививке. Пока — не для всех.

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Комментарии (2)

xepnuminu
/По стране «растеклась» третья волна коронавируса./

ну не может такого быть, что б вот так по всей стране разом.
лажа полная это ваш вирус.
гнать пора эти власти до северокорейской границы. ещё вчера.
Агроном аэродрома
Значит надо ещё колоть! Колоть пока не появятся! :))
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