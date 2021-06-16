Проценко: У 8–10 процентов после вакцинации нет антител

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал процентное соотношение вакцинированных с антителами и без них хорошей цифрой.

Данные исследований Проценко привел 16 июня во время разговора с публицистом Александром Цыпкиным в его инстаграм-эфире, цитаты приводит «Интерфакс». По словам медика, у 8–10 процентов вакцинированных антитела не вырабатываются, но оставшиеся 90 — это «хорошая цифра».

По стране «растеклась» третья волна коронавируса. Столичные власти мотивировали жителей на вакцинацию розыгрышами машин и квартир, но 16 июня в московском регионе заявили об обязательной прививке. Пока — не для всех.