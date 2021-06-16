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«В жизни нет счастья, есть только зарницы его». Путин в разговоре о перспективах отношений с США вспомнил Толстого

Путин вспомнил Льва Толстого после встречи с Байденом

Перспективы отношений России и США президент Владимир Путин оценил цитатой из Льва Толстого. Классика глава государства вспомнил после переговоров с Джо Байденом в Женеве 16 июня.

«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания.

По словам Путина, во время встречи Байден «вспоминал о своей семье, о чём мама с ним говорила». «Это показывает качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно», — отметил он.

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