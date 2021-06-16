«Иллюзий никаких нет и быть не может». Путин описал впечатления от личности Байдена

«Как собеседник и партнер, очень конструктивный, взвешенный человек, как я ожидал, очень опытный, это сразу видно», — сказал он.
По словам Путина, во время встречи Байден «вспоминал о своей семье, о чём мама с ним говорила». «Это показывает качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно», — отметил он.
«В целом мы говорили на одном языке. Это не означает, что мы должны смотреть в душу, в глаза и клясться в вечной дружбе. <...> Эти отношения всегда носят прагматический характер», — заявил российский президент.
Американский лидер не приглашал российского коллегу в гости. «Я пока тоже не сделал такого предложения, для таких поездок должны созреть условия», — добавил Путин.
На вопрос, появились ли по итогам встречи какие-то новые иллюзии, Путин заявил, что «и старых-то не было». «Иллюзий никаких нет и быть не может», — подчеркнул он.