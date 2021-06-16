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«Иллюзий никаких нет и быть не может». Путин описал впечатления от личности Байдена

Президент РФ Владимир Путин описал свои впечатления от американского лидера Джо Байдена, с которым встретился в Женеве 16 июня.

«Как собеседник и партнер, очень конструктивный, взвешенный человек, как я ожидал, очень опытный, это сразу видно», — сказал он.

По словам Путина, во время встречи Байден «вспоминал о своей семье, о чём мама с ним говорила». «Это показывает качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно», — отметил он.

«В целом мы говорили на одном языке. Это не означает, что мы должны смотреть в душу, в глаза и клясться в вечной дружбе. <...> Эти отношения всегда носят прагматический характер», — заявил российский президент.

Американский лидер не приглашал российского коллегу в гости. «Я пока тоже не сделал такого предложения, для таких поездок должны созреть условия», — добавил Путин.

На вопрос, появились ли по итогам встречи какие-то новые иллюзии, Путин заявил, что «и старых-то не было». «Иллюзий никаких нет и быть не может», — подчеркнул он.

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Комментарии (5)

doorbal_
да я маму твою вспоминаю! А я твою!
вот и поговорили
baddancer
Пресс-конференция Байдена будет проведена после Путина так как американцы не знают что говорить...
260551481
То что у Вовы & Со иллюзий быть не может не соврал...
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