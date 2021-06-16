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Замглавы МИД: Посол РФ вернётся в Вашингтон до конца месяца

Российский посол Антонов должен вернуться в США до конца июня

Посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца июня. Об этом после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня сообщил присутствовавший на саммите замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Путин и Байден в Женеве договорились о возвращении послов. «Мы договорились, что этот вопрос решён», — заявил по этому поводу российский лидер, уточнив, что дипломаты вернутся к своей работе в ближайшее время.

Напомним, посол РФ в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Посол США в РФ покинул Россию 22 апреля.

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