Суд Петербурга прекратил дело об участии в деятельности нежелательной организации участника форума муниципалов

Суд Петербурга прекратил производство по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации в отношении экс-помощницы депутата МО «Финляндский округ» Анастасии Кузнецовой, задержанной на форуме «Муниципальная Россия». Об этом сообщает 16 июня телеграм-канал проекта «Правозащита Открытки» со ссылкой на своего юриста Анастасию Буракову.



Дело о правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ рассматривалось на судебном участке № 39. «Суд принял доводы защиты и не обнаружил в действиях Анастасии состава вменяемого правонарушения», — цитирует канал защитницу.

