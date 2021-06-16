Суд Петербурга прекратил дело об участии в деятельности нежелательной организации участника форума муниципалов

Суд Петербурга прекратил производство по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации в отношении экс-помощницы депутата МО «Финляндский округ» Анастасии Кузнецовой, задержанной на форуме «Муниципальная Россия». Об этом сообщает 16 июня телеграм-канал проекта «Правозащита Открытки» со ссылкой на своего юриста Анастасию Буракову.
Дело о правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ рассматривалось на судебном участке № 39. «Суд принял доводы защиты и не обнаружил в действиях Анастасии состава вменяемого правонарушения», — цитирует канал защитницу.
Напомним, форум независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» начался 12 марта 2021 года в Москве и обернулся массовыми задержаниями. Правоохранители задержали на мероприятии более 200 человек из ряда регионов страны. В отношении большинства из них были составлены административные протоколы по статье 20.33 — осуществление деятельности нежелательной организации.
В числе задержанных оказались депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, петербургские муниципальные депутаты, активисты, на тот момент исполнительный директор признанной нежелательной в РФ «Открытой России» (сейчас организация ликвидирована) Андрей Пивоваров, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.