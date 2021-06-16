«Золотой парашютист» Лозюк не смог ничего взыскать с ФСИН за невыносимую жизнь в СИЗО «Лебедевка» и кировской ИК

Лозюк просил признать бездействие сотрудников ФСИН РФ в лице ФКУ СИЗО-4 (в народе называемого «Лебедевкой») и колонии в городе Кирово-Чепецк. Истец заявил, что условия там скверные и их он терпел 567 дней во время следствия и 355 суток после, уже в ИК. С СИЗО «золотой парашютист» просит взыскать 1 194 000 рублей, с ИК-5 — 747 000 рублей.

Суд установил, что у Лозюка в изоляторе были все спальные принадлежности, средства личной гигиены, металлическая кровать, новая деревянная тумбочка (делил с соседом), табурет. Заключенный имел доступ к умывальнику и унитазу. В спальном помещении отряда на 23 кровати было тепло и относительно свежо, так как система вентиляции функционирует. Вода тоже была. 3 окна и 6 светильников «создавали уют», также Лозюк всегда мог попить воды из бака. Кроме того, в отряде №10, где Лозюк тоже был, в санузле было аж 6 унитазов и даже писсуар.



В чепецкой колонии регулярно проводилась обработка от грызунов и насекомых, общежития отрядов ремонтируются, пусть и косметически. Еда там, судя по книге учета и контроля, «доброкачественная», санитарное состояние «удовлетворительное». Помывка осужденных организовывалась дважды в неделю, тазов было достаточно.



Суд Лозюку отказал. Интересно, что его товарищу, бывшему замначальника ГУ МВД по СЗФО, всё-таки удалось стребовать с ФСИН и МВД 700 тысяч за страдания.

