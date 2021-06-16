«Золотой парашютист» Лозюк не смог ничего взыскать с ФСИН за невыносимую жизнь в СИЗО «Лебедевка» и кировской ИК

Приморский районный суд вынес решение по административному иску Ивана Лозюка (дело «золотых парашютистов») о компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении. Подробности 16 июня сообщает объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.
Лозюк просил признать бездействие сотрудников ФСИН РФ в лице ФКУ СИЗО-4 (в народе называемого «Лебедевкой») и колонии в городе Кирово-Чепецк. Истец заявил, что условия там скверные и их он терпел 567 дней во время следствия и 355 суток после, уже в ИК. С СИЗО «золотой парашютист» просит взыскать 1 194 000 рублей, с ИК-5 — 747 000 рублей.
Суд установил, что у Лозюка в изоляторе были все спальные принадлежности, средства личной гигиены, металлическая кровать, новая деревянная тумбочка (делил с соседом), табурет. Заключенный имел доступ к умывальнику и унитазу. В спальном помещении отряда на 23 кровати было тепло и относительно свежо, так как система вентиляции функционирует. Вода тоже была. 3 окна и 6 светильников «создавали уют», также Лозюк всегда мог попить воды из бака. Кроме того, в отряде №10, где Лозюк тоже был, в санузле было аж 6 унитазов и даже писсуар.
В чепецкой колонии регулярно проводилась обработка от грызунов и насекомых, общежития отрядов ремонтируются, пусть и косметически. Еда там, судя по книге учета и контроля, «доброкачественная», санитарное состояние «удовлетворительное». Помывка осужденных организовывалась дважды в неделю, тазов было достаточно.
Суд Лозюку отказал. Интересно, что его товарищу, бывшему замначальника ГУ МВД по СЗФО, всё-таки удалось стребовать с ФСИН и МВД 700 тысяч за страдания.
Дело «золотых парашютов» прогремело в 2015 году, когда было задержано руководство расформированного в 2014 году окружного управления МВД. Их обвинили в растрате вверенного им имущества. 19 млн рублей, по бумагам, были выплачены после ликвидации ведомства тридцати двум подчиненным генерала Быкова, возглавлявшего главк по СЗФО, в виде премий за особо сложные и важные задания. «Парашюты» до 750 тысяч рублей получили приближенные генерала, преимущественно штабисты. Сумма премий равнялась остатку денежных средств в кассе главка при расформировании. Его преемнику, ГУ МВД Петербурга и области, достался пустой счет. В 2017 году генерал был приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей и семи годам колонии общего режима. Заместитель Быкова, полковник Александр Монастыршин, также признан виновным в махинациях и получил 3,5 года колонии. Главный тыловик бывшего ГУ МВД СЗФО Иван Лозюк, как установил суд, участвовал и в раздаче премиальных, и в квартирной афере. Он приговорен к пяти годам.