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Суд в Петербурге взыскал с ФСИН и МВД 700 тысяч за страдания «золотого парашютиста» Монастыршина

Петербургский суд частично удовлетворил иск о нарушении условий содержания под стражей бывшего замначальника ГУ МВД по СЗФО

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по СЗФО Александр Монастыршин получит компенсацию от ФСИН и МВД за грязные камеры и тесные автозаки, в которых ему довелось побывать за время следствия по делу о «золотых парашютах» на 19 млн, выделенных на ликвидацию подразделения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 марта, Колпинский районный суд частично признал претензии к условиям содержания под стражей обоснованными.

Монастыршин жаловался за тесные камеры в СИЗО, где на 8 спальных мест претендовали 11–13 человек, которые спали по очереди или спали на полу. Так, сам полковник спал на полу 3–4 недели. Ему не понравились грязные постельные принадлежности и 4 душа на 10–13 заключенных, при том что время на помывку было всего 15–20 минут.

Испугали бывшего замначальника ГУ МВД множество грызунов и насекомых и разозлили полы, которые регулярно во время «шмона» разбирали сотрудники изолятора, а обратно кое-как собирали сами арестованные. В СИЗО Монастыршин посадил здоровье, и, по его уверениям, с ним неоднократно происходили приступы, сопровождавшиеся задыханием, покраснением, багровением, потерей координации движений, опуханием конечностей.

Жаловался бывший полицейский чин и на перевозку, когда в автозаках ему пришлось поездить с общеуголовными элементами, в них отсутствовала возможность справления нужды, тогда как время в пути было длительным, в автомобилях было холодно и тесно.

«Во время конвоирования в Санкт-Петербурге также нарушалось требование раздельного содержания; в конвойном автомобиле отсутствовал туалет; на 8 посадочных мест в одном отсеке находились 10–12 человек, было недостаточно воздуха, вентиляция отсутствовала; летом было крайне жарко, зимой — холодно; сиденья были деревянные, во время движения возможно было удариться. Многократно перевозили в «стакане» размером 40х45 см в течение 1,5–3 часов в один конец», — перечисляет претензии «золотой парашютист».

Взыскать за свои страдания с бывших коллег из МВД и системы ФСИН Монастыршин хотел 2 млн рублей. Но суд счел, что лишь часть его претензий обоснованна. Он признал незаконными действия ГУ МВД по Москве (куда Монастыршин доставлялся после задержания) и управления по Петербургу и области из-за ненадлежащих условий перевозок Монастыршина автомобильным транспортом. А также часть претензий к содержанию в изоляторе. Суд взыскал в пользу истца с РФ в лице ФСИН России за счет средств казны 600 тысяч рублей (плюс 300 рублей госпошлины) за нарушение условий содержания, а также 100 тысяч (плюс 300 рублей госпошлины) с МВД за нарушение условий перевозок.

Дело «золотых парашютов» прогремело в 2015 году, когда было задержано руководство расформированного в 2014 году окружного управления МВД. Их обвинили в растрате вверенного ему имущества. 19 млн рублей по бумагам были выплачены после ликвидации ведомства тридцати двум подчиненным генерала Быкова, возглавлявшего главк по СЗФО, в виде премий за особо сложные и важные задания. «Парашюты» до 750 тысяч рублей получили приближенные генерала, преимущественно штабисты. Сумма премий равнялась остатку денежных средств в кассе главка при расформировании. Его преемнику, ГУ МВД Петербурга и области, достался пустой счет. В 2017 году генерал был приговорен к штрафу 400 тысяч рублей и семи годам колонии общего режима. Заместитель Быкова, полковник Александр Монастыршин, также признан виновным в махинациях и получил 3,5 года колонии. Главный тыловик бывшего ГУ МВД СЗФО Иван Лозюк, как установил суд, участвовал и в раздаче премиальных, и в квартирной афере. Он приговорен к пяти годам.

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Комментарии (1)

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