Прерывать лечение нельзя. Пенсионерка нуждается в помощи

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.
Галина Петровна Господарова, 65 лет.
Остеопороз, осложнённый компрессионным переломом позвоночника.
Требуется курсовое лечение лекарственным препаратом. Не хватает - 184 960 руб.
Галина Петровна приехала в Ленинград из Сведловска, поступила в Политехнический институт, а после его окончания по распределению попала на завод «Электросила» — технологом. Там познакомилась с будущим мужем. После рождения второго ребёнка перешла на работу на завод полимерных материалов — он был поближе к дому.
В 90-е годы, когда всё стало рушиться, пришлось искать новую работу. Закончив курсы бухгалтеров, устроилась в турфирму. И даже неплохо зарабатывала. В зрелом возрасте начались проблемы со здоровьем: зашкаливало давление, однажды, когда Галине Петровне стало плохо, она упала и сломала позвоночник. Тогда-то и выяснилось, что у женщины тяжелый прогрессирующий остеопороз.
Совершенно случайно Галина Петровна попала на консультацию в Военно-медицинскую академию к врачу вертебрологу, который назначил срочную операцию - пораженные остеопорозом слабые кости не могли сами срастись. Операция была тяжёлой, поврежденный позвонок заменили целой металлической конструкцией, чтобы как-то скрепить кости.
После выписки врач назначил лечение препаратом «Форстео» — при такой тяжести заболевания это единственное эффективное лекарство. Курс лечения рассчитан на два года, и его ни в коем случае нельзя прерывать. Сначала Галина Петровна покупала лекарство на свою пенсию, а она у нее минимальная - 13 000 рублей. Потом стала тратить небольшие сбережения. Несколько раз помогали дети, но и их средства закончились.
К настоящему времени пройдена большая часть лечения длительностью в пятнадцать месяцев. Галина Петровна чувствует улучшение, его показывают и медицинские исследования. Однако до окончания курса остается ещё восемь месяцев, а ресурсы семьи окончательно исчерпаны. Тогда-то женщина и решила обратиться за помощью в благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым жителям Петербурга.
«Я всегда была очень активная, а сейчас бывают дни, когда лежу больше, чем двигаюсь. Все это меня угнетает. Хочу вернуться к полноценной физической активности», - говорит женщина.
Она надеется, что благодаря помощи неравнодушных людей ей удастся закончить лечение.
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Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку подопечным фонда.
«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за доброту и постоянную активную помощь пожилым петербуржцам – подопечным нашего фонда. Благодаря вашей помощи мы смогли передать Валентине Ивановне Ивановой комплект многоканальных цифровых слуховых аппаратов. Она безмерно благодарна за помощь. Не так давно женщина перенесла инсульт, одним из последствий которого стало резкое ухудшение слуха. Сильные головные боли и постоянный шум в ушах привели к хронической тугоухости. Простые слуховые аппараты в данном случае не годились, требовались современные высокотехнологичные устройства, подобранные индивидуально. Купить их самостоятельно не получалось — пенсия в размере 14 500 рублей практически полностью уходит на еду, коммунальные платежи и лекарства. Получая аппараты Валентина Ивановна расплакалась, она никак не ожидала, что её история получит такой отклик. Спасибо за поддержку, друзья», - поблагодарили в фонде.