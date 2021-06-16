Прерывать лечение нельзя. Пенсионерка нуждается в помощи

Галина Петровна приехала в Ленинград из Сведловска, поступила в Политехнический институт, а после его окончания по распределению попала на завод «Электросила» — технологом. Там познакомилась с будущим мужем. После рождения второго ребёнка перешла на работу на завод полимерных материалов — он был поближе к дому.

В 90-е годы, когда всё стало рушиться, пришлось искать новую работу. Закончив курсы бухгалтеров, устроилась в турфирму. И даже неплохо зарабатывала. В зрелом возрасте начались проблемы со здоровьем: зашкаливало давление, однажды, когда Галине Петровне стало плохо, она упала и сломала позвоночник. Тогда-то и выяснилось, что у женщины тяжелый прогрессирующий остеопороз.



Совершенно случайно Галина Петровна попала на консультацию в Военно-медицинскую академию к врачу вертебрологу, который назначил срочную операцию - пораженные остеопорозом слабые кости не могли сами срастись. Операция была тяжёлой, поврежденный позвонок заменили целой металлической конструкцией, чтобы как-то скрепить кости.



После выписки врач назначил лечение препаратом «Форстео» — при такой тяжести заболевания это единственное эффективное лекарство. Курс лечения рассчитан на два года, и его ни в коем случае нельзя прерывать. Сначала Галина Петровна покупала лекарство на свою пенсию, а она у нее минимальная - 13 000 рублей. Потом стала тратить небольшие сбережения. Несколько раз помогали дети, но и их средства закончились.

