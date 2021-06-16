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Кот Ахилл сомневался, но все-таки поставил на победу сборной России в матче с Финляндией

Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на исход матча чемпионата Европы по футболу Россия — Финляндия. В день игры, 16 июня, хвостатый оракул поставил на победу российской сборной.

Ахилл делает предсказания, выбирая из двух мисок с флагами стран. Как отметила хозяйка оракула, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, в этот раз кот поел из миски России «после некоторых сомнений».

achillcat / instagram

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00.

Ахилл верно предсказал исходы матчей Италия — Турция (3:0) и Бельгия — Россия (3:0), но ошибся с игрой Польша — Словакия (1:2).

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Комментарии (8)

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....сделали выводы и в миску не тыкали ?
Елена Владимирова
Котинька молодец, точно предсказывает
Савва Морозов
даже представить сложно, что будет, если хотя бы ничейка, а не победа, будет - пусть лучше сами в Неву прыгают.
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