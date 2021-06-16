Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на исход матча чемпионата Европы по футболу Россия — Финляндия. В день игры, 16 июня, хвостатый оракул поставил на победу российской сборной.
Ахилл делает предсказания, выбирая из двух мисок с флагами стран. Как отметила хозяйка оракула, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, в этот раз кот поел из миски России «после некоторых сомнений».
achillcat / instagram
Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00.
Ахилл верно предсказал исходы матчей Италия — Турция (3:0) и Бельгия — Россия (3:0), но ошибся с игрой Польша — Словакия (1:2).