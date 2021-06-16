ЗакС Петербурга предложил отменить проект по застройке «парка на Смоленке»

Инициатива поступила от профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству. Председатель комиссии Сергей Никешин пояснил, что после поступления документа в комитет по градостроительству и архитектуре процедура отмены части проекта планировки (ППТ) начинается автоматически. И добавил, что оснований для отказа у чиновников нет, так как парламент в этом случае прямо указывает на несоответствие закону.

Законодательное собрание Петербурга направит губернатору предложение частично отменить проект планировки территории в устье реки Смоленки в части двух пятен по обеим сторонам реки, где ранее планировали возвести апарт-отель. Проект постановления депутаты единогласно поддержали на заседании 16 июня.

Депутат призвал коллег приглядеться к своим территориям и напомнил, что есть два основания для обращения о частичной отмене ППТ: его несоответствие Генплану и наличие (появление) не предусмотренных проектом планировки зон зеленых насаждений общего пользования.



Против застройки двух симметричных участков по 1,1 га на Васильевском острове горожане боролись последние несколько лет. Они просили озеленить и благоустроить эту территорию, а позднее узнали, что вместо этого Смольный отдал участки компании «Новые территории девелопмент» как стратегическому инвестору в 2016 году под проект строительства апарт-отеля.



В конце 2018 года парламент после небольшого скандала включил территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Защитники «парка на Смоленке» судились за отмену разрешительной документации, затем почти год ожидали снятия обременения с участков.

