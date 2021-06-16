ЗакС поддержал назначение выборов в парламент на 19 сентября

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 июня поддержало проект постановления о назначении выборов депутатов регионального парламента на 19 сентября 2021 года. Документ приняли сразу в двух чтениях 39 голосами «за».

Согласно законодательству, при одновременном истечении сроков депутатов Госдумы и регионального парламента назначается единый день голосования для обоих выборов. Дата должна быть утверждена не ранее чем за 100 дней до выборов и не позднее, чем за 90 дней (то есть с 10 по 20 июня).



Депутат Максим Резник призвал тех граждан, которые брезгливо относятся к избирательной системе, голосовать. «Ни в коем случае нельзя уклоняться от возможности высказать свое отношение к тому, что происходит», — добавил депутат и призвал голосовать «по-умному». Во время тирады с критикой действующих властей спикер парламента Вячеслав Макаров сделал Резнику первое замечание. Напомним, что после смены регламента заседаний два замечания означают лишение депутата голоса до конца заседаний.

Решение о продолжительности выборов предстоит принять Центризбиркому. По мнению Макарова, они должны пройти в трехдневный срок, поэтому «каждый петербуржец сможет своевременно воспользоваться своим активным избирательным правом». «Опыт проведения референдума по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации показал, что такая процедура в достаточной мере гарантирует честность, прозрачность и открытость процесса», — приводит пресс-служба цитату политика. А на заседании председатель парламента ссылается на опыт США — голосование по почте.

