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Женевские бары подготовились к встрече Путина и Байдена, смешав водку с попкорном

Женевские бары тоже готовятся к встрече Путина и Байдена. Как сообщают 15 июня корреспонденты кремлевского пула РИА Новости, в питейных заведениях появился новый коктейль.

Он называется Саммит-Cinéma, в состав входят водка, кисель, клюква и карамелизированный попкорн. Бармены объясняют, что мир следит за встречей как за остросюжетным кино.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве завтра. О том, как Швейцария к ней готовится, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Алекс64
Новичьёок! Более понятливее для...
Алекс64
Новичок! Пьём только это!
266081655
Чайку с полонием не приготовили?
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