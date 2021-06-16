Женевские бары тоже готовятся к встрече Путина и Байдена. Как сообщают 15 июня корреспонденты кремлевского пула РИА Новости, в питейных заведениях появился новый коктейль.
Он называется Саммит-Cinéma, в состав входят водка, кисель, клюква и карамелизированный попкорн. Бармены объясняют, что мир следит за встречей как за остросюжетным кино.
В женевских барах тоже подготовились ко встрече Путина и Байдена. Заготовили коктейль на основе водки и киселя.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 15, 2021
Назвали Саммит-Cinéma pic.twitter.com/36g6PxxyeC
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве завтра. О том, как Швейцария к ней готовится, читайте на «Фонтанке».