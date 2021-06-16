Горят и плачут: какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем — объясняет врач

Делимся секретами идеального загара Фото: Алёна Золотухина / NGS.RU Поделиться Поделиться







За три летних месяца нужно совершить невозможное — идеально загореть, да еще так, чтобы загар был красивее, лучше и насыщеннее, чем у подруги или коллеги. Соревнование началось — женщины атакуют пляжи и любые пригодные места для принятия солнечных ванн. Мы не спорим: качественный загар — повод для гордости, но для того чтобы его получить, необходимо придерживаться ряда правил — врач-дерматолог и косметолог Ирина Барчукова рассказала, каких именно, — это несложно. Итак, смотрим, читаем, запоминаем.



Давайте начнем с того, что это вообще такое — загар. Врач дерматолог и косметолог Ирина Барчукова дает следующее определение столь любимой женщинами процедуры: — Загар — результат защиты организма от солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета вырабатывается пигмент — меланин, который ответственен за оттенок кожи: красноватый, шоколадный или золотистый. Цвет загара зависит от фототипа и цвета кожи. Определяем фототип кожи Врач объясняет, что знать свой фототип важно, это поможет вам выбрать правильную программу загара без риска получить солнечный ожог. В косметологии их существует шесть, но мы поговорим о четырех, наиболее часто встречающихся в нашей полосе: скандинавский — характерен для людей со светлой чувствительной кожей и множеством веснушек. Обладатели этого типа кожи плохо переносят ультрафиолет и нуждаются в защитных косметических средствах. Нордический тип — хоть и отличается светлыми оттенками кожи, все же менее чувствителен к воздействию солнечных лучей. Получить естественный бронзовый загар людям возможно только при правильном подборе средств для загара.

Среднеевропейский тип подразумевает светло-коричневые оттенки кожи. Такая кожа загорает легко, но при длительном воздействии ультрафиолета всё же способна обгореть, поэтому защитные средства ей также необходимы. Средиземноморский тип кожи с приятным матово-коричневым оттенком загорает при первых же солнечных лучах. Обгореть обладателям этого типа кожи не грозит, а вот дополнительное увлажнение при загаре необходимо, это поможет предотвратить раннее старение. Самостоятельно определить тип кожи возможно лишь в том случае, если характерные признаки выражены достаточно ярко. Если же основные отличительные черты расплывчатые, а результат неопределенный, лучше обратиться к косметологу — после несложного обследования тип кожи будет определен точно и безошибочно.



Сначала определяем свой фототип, потом выбираем солнцезащитный крем и рассчитываем возможное время пребывания на солнце — всё просто Фото: архив НГС Поделиться Поделиться







Выбираем солнцезащитный крем

Самое важное, по словам врача Ирины Барчуковой, — подобрать солнцезащитный крем с подходящим вам фильтром. Для первого и второго типа кожи нужен крем с высокой SPF-защитой — 30+, 50+. Люди со смуглым оттенком кожи могут загорать с защитой 15+, но основные правила всё же следует соблюдать, от ожогов никто не застрахован.

Рассчитываем время нахождения на солнце

— Для того чтобы понять, сколько времени человек может находиться на солнце без вреда для здоровья, нужно отследить время нахождения на солнце без крема до первых легких покраснений, например 15–20 минут. Дальше время умножаем на цифру SPF-защиты крема: 20 минут умножить на степень защиты 15+, получается 300 — это означает, что на солнце вы можете провести около 5 часов, — объясняет врач и добавляет, что защитный слой крема необходимо обновлять каждые два часа и после купания. Помним про безопасные часы — до полудня и после 16:00: в это время солнце более щадящее. Располагаемся подальше от края воды — она отражает ультрафиолет, так кожа быстро сгорает, а если вы решили загорать прямо в воде, то следите за временем — не более 10 минут, и освежите слой солнцезащитного крема после того, как выйдете и обсохнете.

Помним, что загорать лучше всего до 12 и после 16 часов дня Фото: архив НГС Поделиться Поделиться







Полезно знать

Врач советует готовиться к принятию солнечных ванн заранее. Можно пропить витамины, укрепляющие иммунитет и способствующие понижению восприимчивости организма к солнцу, после весны обычно не хватает витамина Д. Можно пройти курс биоревитализации, увлажняющие процедуры. Первые процедуры на солнце должны быть дозированными — не более 15 минут. На 3–5-й день загара можно использовать масла и другие различные продукты для усиления загара.

Не следует загорать после пилингов, если у вас открытые ранки на теле, также Ирина Барчукова не рекомендует загорать до и после лазерной и электро-, фотоэпиляции в течение 2–3 недель, иначе могут появиться ожоги, раздражение, пигментация. Депиляция воском, шугаринг травмируют кожу, поэтому лучше отказаться от загара до и после процедуры в течение недели. Только бритье и удаление волос кремом допускают скорый выход на открытое солнце (через сутки), и то при условии исключения травм, раздражений, покраснений. Обязательно берите с собой на пляж накидку, рубашку, шляпу или панаму — то, чем можно прикрыть плечи и голову. Фрукты и овощи красного оттенка усиливают выработку меланина, а следовательно, и степень выраженности вашего загара — едим морковку, ягоды, арбуз, помидоры. Пьем воду, морс, натуральный сок, зеленый чай. От крепкого черного чая, кофе, алкоголя врач рекомендует воздержаться, так же как и от сладкого (даже от мороженого), соленого, жареного и копченого. После пляжа обязательно охладите и увлажните кожу, примите душ, нанесите увлажняющее молочко, на лицо — маску. Есть специальные средства для тела после загара, обратите внимание на состав при покупке — в составе должны быть витамины Е и В5, которые способствуют регенерации кожи.

Можно загорать и в пасмурную погоду, но помните, что в такие дни ожоги получаются сильнее, так как лучи не ощущаются. То же касается и ветра — он охлаждает и минимизирует тепло, но ультрафиолет никуда не девается. Что делать при ожогах — Для обгоревшей кожи нужно использовать продукты с пантенолом, экстрактом алоэ, календулой, зеленым чаем в формате спрея-пены. В случае если кожа сильно пострадала, необходимо подержать ее под прохладной водой и вызвать скорую помощь, только врачи смогут оценить последствия и оказать необходимую помощь, — говорит Ирина Барчукова. Врач добавляет, что, кроме ожогов, злоупотребление загаром и игнорирование основных его правил опасно появлением пигментации, ранним старением кожи, аллергией на солнце, а самое страшное — возрастает риск онкологических заболеваний кожи.