В среду в Петербурге ограничат движение из-за игры между сборными России и Финляндии

В Петербурге 16 июня автомобилисты должны будут внимательнее составлять свой маршрут, чтобы не попасть в пробки. Из-за чемпионата Европы по футболу движение будет частично ограничено, сообщили 15 июня в комитете по транспорту города.



Так, в течение всего дня для автомобилей будет закрыт проезд на Крестовский остров. Исключение составят целевые группы чемпионата и машины со спецпропусками. От полуночи до полуночи будет организован левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова, а также одностороннее движение на Приморском проспекте в направлении от Яхтенной к Савушкина.

