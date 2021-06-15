В среду в Петербурге ограничат движение из-за игры между сборными России и Финляндии

В Петербурге 16 июня автомобилисты должны будут внимательнее составлять свой маршрут, чтобы не попасть в пробки. Из-за чемпионата Европы по футболу движение будет частично ограничено, сообщили 15 июня в комитете по транспорту города.
Так, в течение всего дня для автомобилей будет закрыт проезд на Крестовский остров. Исключение составят целевые группы чемпионата и машины со спецпропусками. От полуночи до полуночи будет организован левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова, а также одностороннее движение на Приморском проспекте в направлении от Яхтенной к Савушкина.
В связи с размещением зоны болельщиков чемпионата Европы в течение дня одностороннее движение будет организовано по Аптекарскому переулку от Миллионной к набережной Мойки. Двустороннее — на чётной стороне Большой Конюшенной от Волынского переулка до Шведского, на нечётной набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, на Итальянской от набережной канала Грибоедова, 7, а также в проезде вдоль Марсова поля.
Закрыты для машин будут нечетная сторона канала Грибоедова вдоль дома № 3, четная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы, а также от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста. Движения не будет на набережной Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, на четной стороне Большой Конюшенной от Невского до Конюшенной площади, на нечетной стороне Большой Конюшенной от Волынского переулка до площади, в проезде вдоль Марсового поля, на Конюшенной площади, в Царицынском проезде, а также в Конюшенном и Шведском переулках.
О грядущих и уже вступивших в силу ограничениях движения в Петербурге читайте на «Фонтанке».