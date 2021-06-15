В Петербурге из-за Евро-2020 ограничили полёты квадрокоптеров

На период проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут ограничены полеты беспилотников. Об этом 15 июня сообщается на официальной странице комитета по благоустройству в соцсети «ВКонтакте».



«В целях обеспечения безопасности в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербурге установлены запретные зоны, а также зоны ограничения полётов летательных аппаратов, в том числе беспилотных», — говорится в посте.



Ограничительные меры будут действовать до 13 июля.

