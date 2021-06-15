В Петербурге из-за Евро-2020 ограничили полёты квадрокоптеров

На период проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут ограничены полеты беспилотников. Об этом 15 июня сообщается на официальной странице комитета по благоустройству в соцсети «ВКонтакте».
«В целях обеспечения безопасности в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербурге установлены запретные зоны, а также зоны ограничения полётов летательных аппаратов, в том числе беспилотных», — говорится в посте.
Ограничительные меры будут действовать до 13 июля.
Поднимать коптер в воздух теперь можно только с разрешения межведомственного городского оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении Евро-2020. Как его получить, можно узнать на сайте Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», из-за популярности использования дронов растёт и спрос на услуги по противодействию им. Соответствующий рынок разросся до 30 млрд рублей. Технологии позволяют «глушить» беспилотники в радиусе 2 км или хотя бы отслеживать их, что и планируют в ближайшем будущем делать власти Петербурга.