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Канделаки сообщила, что Бузова действительно была в студии «Матч ТВ» подшофе, но затем взяла слова обратно

В социальных сетях не утихает скандал с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. 15 июня по этому поводу высказалась и генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В своих Instagram-историях телеведущая заявила, что «Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения»; впрочем, потом всё удалила. Внимание на это обратила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

В то же время в Instagram Канделаки появился комплиментарный пост про Ольгу Бузову. Она назвала Бузову «безумно работоспособной» и большим профессионалом. Глава «Матч ТВ» отметила, что Ольга — смелый человек для участия в новых проектах, как бы люди ни сомневались в ее талантах. Губерниев, по мнению Канделаки, тоже большой профессионал. Гендиректор «Матч ТВ» считает, что инцидент в эфире телеканала — лишь очередной повод для проявления озлобленности.

«И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого «сочувствия» не понимаю», — отметила она.

Журналистка подчеркнула, что спорт может обсуждать каждый человек. И каждый имеет право ошибаться.

«Я всегда буду бороться за равные возможности на самовыражение и за право человека меняться и развиваться», — написала Канделаки.

Губерниев, к слову, тоже опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на случившееся. Получилось эмоционально, с многочисленными восклицательными знаками.

«Все спрашивают — разговаривал ли я с руководством!!! Да, разговаривал!!! И разговариваю регулярно!!! Из последнего, руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный Артист России!!! Я согласился!!!!» — написал комментатор (орфография и пунктуация оригинала).

Бузову накануне пригласили в студию «Матч ТВ» для обсуждения Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился Губерниев, который довел певицу до слез. Он прошёлся по актёрской карьере Бузовой, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей.

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Комментарии (7)

Rambovski
Губерниев НИЧЕМ и НИКАК Бузову не оскорбил !!! Он просто показал её уровень.
Pilat
Несмотря на милое личико
Алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает, как спичка
Алкоголичка, алкоголичка (с)
Cвифт
..... если где-то дурно запахло, то Собчак всегда урвёт свой кусочек "пирога".
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