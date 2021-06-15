В своих Instagram-историях телеведущая заявила, что «Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения»; впрочем, потом всё удалила. Внимание на это обратила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
В то же время в Instagram Канделаки появился комплиментарный пост про Ольгу Бузову. Она назвала Бузову «безумно работоспособной» и большим профессионалом. Глава «Матч ТВ» отметила, что Ольга — смелый человек для участия в новых проектах, как бы люди ни сомневались в ее талантах. Губерниев, по мнению Канделаки, тоже большой профессионал. Гендиректор «Матч ТВ» считает, что инцидент в эфире телеканала — лишь очередной повод для проявления озлобленности.
«И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого «сочувствия» не понимаю», — отметила она.
Журналистка подчеркнула, что спорт может обсуждать каждый человек. И каждый имеет право ошибаться.
«Я всегда буду бороться за равные возможности на самовыражение и за право человека меняться и развиваться», — написала Канделаки.
Губерниев, к слову, тоже опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на случившееся. Получилось эмоционально, с многочисленными восклицательными знаками.
«Все спрашивают — разговаривал ли я с руководством!!! Да, разговаривал!!! И разговариваю регулярно!!! Из последнего, руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный Артист России!!! Я согласился!!!!» — написал комментатор (орфография и пунктуация оригинала).
Бузову накануне пригласили в студию «Матч ТВ» для обсуждения Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился Губерниев, который довел певицу до слез. Он прошёлся по актёрской карьере Бузовой, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей.