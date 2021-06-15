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Петербургские рестораторы и владельцы ТЦ просят не закрывать фудкорты из-за COVID-19

Предприятия общепита просят Смольный смягчить введенные накануне коронавирусные ограничения. Об этом «Фонтанке» рассказали представители сразу нескольких отраслевых объединений по итогам состоявшихся 15 июня экспертных советов с представителями торговли и общепита.

По итогам прошедшего совещания были достигнуты договорённости о подготовке совместных предложений рестораторов и торговых центров, которые могут позволить хотя бы частично сохранить возможность работы фудкортов и «островков», сообщила генеральный директор ТК «Невский Центр» и региональный представитель Российского совета торговых центров Дарья Ветрова. Предложения будут обсуждаться на совместной встрече с Роспотребнадзором.

Объединение «Рестоград» («Теремок», «Бахрома — Токио сити», «Русская рыбалка» и другие) планирует добиваться возможности торговли навынос для фудкортов и фудхоллов — и, например, согласовать для этого введение дополнительных мер безопасности. «Далее, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будем договариваться о постепенном возврате к работе», — добавил его глава Александр Ружинский.

Союз улицы Рубинштейна также просит рассмотреть смягчение в виде работы навынос и предусмотреть компенсации операторам. Предложения пока в разработке, но, по мнению главы объединения, поддержка должна быть «привязана» к сотрудникам, которые потеряют доход, считают в ассоциации.

Подробнее о том, как бизнес пытается договориться со Смольным, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

pantherssv
доставщиков еды тоже никто не тестирует,хотя контактов за день у них полно
mixrju
Весной, гуляя по центру города, неоднократно натыкался на нежелание ресторанов обслуживать посетителей, прикрываясь нехваткой мест. Ну раз не хотят - от их закрытия ущерба горожанам не будет.
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