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Неудачный разворот автомобиля на Садовой в Петербурге попал на видео

Камеры запечатлели поворот «Шкоды», после которого Садовая в Петербурге встала в пробке

Дневная авария с тремя легковыми в центре Петербурга попала на видео. Камеры зафиксировали маневр водителя «Шкоды», после которого затор на Садовой уплотнился.

15 июня у дома 40 столкнулись Skoda и Honda. Досталось и припаркованной Audi. Водитель первой легковой пошел на разворот и поймал следующую за ним машину в левый бок. Всё это прекрасно видно на кадрах.

«Фонтанка.ру»

Водитель «японца» сразу же вышел из машины и схватился за голову, присев на корточки. Владелец Skoda сразу выйти не смог, так как дверь с его стороны оказалась заблокирована после удара.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

aaignat
Встреча бибы и бобы
vic_5e4cd1938d1a8
Шкодовод, как контуженный ... и покатился медленно после дтп, пока в другие машины не уткнулся. Как тормозить забыл.
Маэстро
То, что было за рулём Хонды, считает, что белые полоски на дороге - это кто-то случайно красочку разлил.
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