Дневная авария с тремя легковыми в центре Петербурга попала на видео. Камеры зафиксировали маневр водителя «Шкоды», после которого затор на Садовой уплотнился.
15 июня у дома 40 столкнулись Skoda и Honda. Досталось и припаркованной Audi. Водитель первой легковой пошел на разворот и поймал следующую за ним машину в левый бок. Всё это прекрасно видно на кадрах.
«Фонтанка.ру»
Водитель «японца» сразу же вышел из машины и схватился за голову, присев на корточки. Владелец Skoda сразу выйти не смог, так как дверь с его стороны оказалась заблокирована после удара.