Дневная авария с тремя легковыми в центре Петербурга попала на видео. Камеры зафиксировали маневр водителя «Шкоды», после которого затор на Садовой уплотнился.



15 июня у дома 40 столкнулись Skoda и Honda. Досталось и припаркованной Audi. Водитель первой легковой пошел на разворот и поймал следующую за ним машину в левый бок. Всё это прекрасно видно на кадрах.