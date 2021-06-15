Маневр одного водителя в центре Петербурга обернулся неприятным сюрпризом для многих. ДТП с тремя машинами значительно усугубило и без того напряженную дорожную ситуацию на Садовой улице.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 15:12 на Садовой улице, у дома 40, столкнулись автомобили Skoda, Honda и припаркованная Audi. Водитель «Шкоды» пошел на разворот и поймал «Хонду» в левый бок.

«Дед на «Шкоде» разворачивался, он там с женой, походу, — пишет в комментариях Роман. — Шёл мимо — за спиной удар. Поворачиваюсь: «Шкода» едет уже на меня и врезается еще в белую припаркованную "Ауди"».