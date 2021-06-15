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Неудачный разворот заставил водителя присесть на корточки, а Садовую встать в плотной пробке

ДТП с тремя машинами уплотнило пробку на Садовой улице в Петербурге

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Маневр одного водителя в центре Петербурга обернулся неприятным сюрпризом для многих. ДТП с тремя машинами значительно усугубило и без того напряженную дорожную ситуацию на Садовой улице.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 15:12 на Садовой улице, у дома 40, столкнулись автомобили Skoda, Honda и припаркованная Audi. Водитель «Шкоды» пошел на разворот и поймал «Хонду» в левый бок.

«Дед на «Шкоде» разворачивался, он там с женой, походу, — пишет в комментариях Роман. — Шёл мимо — за спиной удар. Поворачиваюсь: «Шкода» едет уже на меня и врезается еще в белую припаркованную "Ауди"».

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На фото с места ДТП видно, что водитель «Хонды» после ДТП явно чувствовал себя не очень хорошо. Возможно, мужчине досталось от сработавшей подушки безопасности или он ударился о руль. Информация о пострадавших уточняется.

По данным «Яндекс.Карт», движение по Садовой улице ближе к Садовой площади затруднено в обе стороны, а ДТП еще сильнее уплотнило пробку в сторону площади. Особенно серьезный затор тянется от улицы Ломоносова до места аварии.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Mr.Long
На остановке общественного транспорта разворот запрещен.
f0ntan
Читаю текст. Не текст, а поэма. Дед на "Шкоде", с женой походу. Поймал "Хонду"
265843015
Судя по написанному картина следующая, Дед выкатился на разворот а сзади влетел мужик на Хонде, в следствии чего второй присел на корта. Дед по инерции врезался уже в припаркованную ауди.
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