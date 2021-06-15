Более 5,5 тысячи IT-компаний воспользовались мерами путинского налогового манёвра в первом квартале 2021 года

«У нас по поручению президента [России] в соответствии с его решением приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования IT-отрасли. Как вы знаете, меньше года назад было принято решение о радикальном снижении налоговой нагрузки на IT-компании. <...> Закон был принят с этого года, с 1 января эти меры действуют. <...> И у нас уже есть данные первого квартала [2021 года], и мы видим, что более 5,5 тысячи компаний сектора IT воспользовались этими льготами, а это те компании, которые формируют не менее 80% всей выручки вообще всей IT-отрасли», — заявил Паршин.

Более 5,5 тысячи IT-компаний в первом квартале 2021 года воспользовались мерами налогового маневра. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Максима Паршина.

Также политик отметил, что IT-компании начинают реинвестировать высвобожденные средства в развитие новых отечественных продуктов.



В июне 2020 года «Фонтанка» писала, что Владимир Путин пообещал уменьшить ставку налога на прибыль IT-компаний с 20% до 3%. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — подчёркивал президент. Также по его поручению в IT-секторе был проведён «налоговый манёвр», в рамках которого страховые взносы снизили с 14% до 7,6%.



Тогда же собеседник «Фонтанки», глава ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, отметил, что от принятых мер Россия получит больше, чем потеряет.

По его словам, из-за высокого (на фоне общемировых показателей) налога на прибыль большинство российских разработчиков предпочитают продавать свои IT-решения из других стран, с более низкими налогами. В итоге Россия не видит этих денег вообще.



«Если экстраполировать сегодняшние решения на то, что было несколько лет назад, когда нам снизили социальные выплаты до 14%, то можно говорить об увеличении продаж на 3–5 процентных пункта к прошлогоднему уровню в 11 миллиардов, то есть о 300–400 млн долларов в год, с которых будут платиться налоги», — подчёркивал эксперт.

