FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

Ryanair: Пилотов севшего в Минске рейса заставляли на камеру рассказать об отсутствии давления

Глава Ryanair рассказал о давлении неизвестных людей на пилотов рейса с Романом Протасевичем

Глава Ryanair Майкл ОʼЛири сообщил подробности посадки рейса с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

«После того как лайнер приземлился в Минске, в самолет поднялось несколько неизвестных лиц, у которых были видеокамеры. Они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно сели в Минске», — рассказал 15 июня Майкл ОʼЛири в интервью The Irish Times.

По его словам, члены экипажа отказались сделать заявление на камеру. Капитан остался в кабине лайнера после посадки в Минске. Каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный человек.

Глава перевозчика считает, что самолет был посажен «под ложным предлогом» о заложенной бомбе. «Это была очень опасная и враждебная среда», — резюмировал ОʼЛири.

В Ryanair ранее назвали «ложной и неточной» информацию белорусской стороны о посадке рейса с Протасевичем. По версии авиакомпании, пилот самолёта спрашивал, откуда поступила рекомендация о посадке, на что получил ответ: «Это наша рекомендация».

Принудительная посадка 23 мая позволила белорусским властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Основатель Nexta внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

firma
У Протасевича сказка правдивее.
sektor7
Под давлением заставляли рассказывать как на камеру под давлением рассказывали об отсутствии давления.
dedmoroz_5e4d8827384c2
сейчас можно любые сказки рассказывать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний