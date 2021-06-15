Ryanair: Пилотов севшего в Минске рейса заставляли на камеру рассказать об отсутствии давления

Глава Ryanair Майкл ОʼЛири сообщил подробности посадки рейса с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
«После того как лайнер приземлился в Минске, в самолет поднялось несколько неизвестных лиц, у которых были видеокамеры. Они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно сели в Минске», — рассказал 15 июня Майкл ОʼЛири в интервью The Irish Times.
По его словам, члены экипажа отказались сделать заявление на камеру. Капитан остался в кабине лайнера после посадки в Минске. Каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный человек.
Глава перевозчика считает, что самолет был посажен «под ложным предлогом» о заложенной бомбе. «Это была очень опасная и враждебная среда», — резюмировал ОʼЛири.
В Ryanair ранее назвали «ложной и неточной» информацию белорусской стороны о посадке рейса с Протасевичем. По версии авиакомпании, пилот самолёта спрашивал, откуда поступила рекомендация о посадке, на что получил ответ: «Это наша рекомендация».
Принудительная посадка 23 мая позволила белорусским властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Основатель Nexta внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы.