Ryanair: Пилотов севшего в Минске рейса заставляли на камеру рассказать об отсутствии давления

Глава Ryanair Майкл ОʼЛири сообщил подробности посадки рейса с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.



«После того как лайнер приземлился в Минске, в самолет поднялось несколько неизвестных лиц, у которых были видеокамеры. Они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно сели в Минске», — рассказал 15 июня Майкл ОʼЛири в интервью The Irish Times.



По его словам, члены экипажа отказались сделать заявление на камеру. Капитан остался в кабине лайнера после посадки в Минске. Каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный человек.

