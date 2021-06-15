Фото: автор Зарема Ким Поделиться Поделиться







Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено». Результат — спрос превышает предложение, рынок перегрет, как горячая кукуруза на пляже, а ценники взмывают к звездам. «Фонтанка» решила выяснить, как там на Черном море прямо сейчас. Читатели охотно поделились впечатлениями и фотофактами, а некоторые даже точный расчет стоимости отдыха привели.

Спойлер: кто ищет неоправданно дорогих услуг и неприятностей для кишечника — тот всегда найдет. Лайфхак: в дорогие и спорные места можно не ходить.



Крым. Севастополь



пляж Песочная бухта Фото: автор Сергей Лодыгин пляж Песочная бухта Фото: автор Сергей Лодыгин пляж Песочная бухта Фото: автор Сергей Лодыгин пляж Песочная бухта Фото: автор Сергей Лодыгин Поделиться Поделиться







Читатель «Фонтанки» Сергей Лодыгин переехал в Севастополь из Петербурга в начале этого года. И детально описал, к чему надо готовиться отдыхающим в городе гордости русских моряков.

«Летом 2021 года цены в заведениях города выросли, но это из-за общей невидимой инфляции рубля, — рассказывает Сергей. — Пляжи заполнены, уже сейчас яблоку негде упасть. За аренду шезлонга просят 150 рублей за весь день, что терпимо. Но есть пляж Аквамарин, вход на который и аренда шезлонга стоит 1000 рублей. Смысла платить нет: море не такое уж чистое, пляж ничего особенного из себя не представляет.

Что касается цен в кафе у моря, то они улетели в космос. Какие-то забегаловки, типа шавермы, гнут за блюда цены хороших ресторанов, а качество оставляет желать лучшего. Это касается и обслуживания, и самой еды.

Цены на жилье достигли максимума за всю российскую историю. Снять квартиру не у моря обойдется от 2000 в сутки уже сейчас, номера в отелях стартуют от 2500. Если вы ездили в Турцию, то что-то похожее здесь найти тяжело и дорого. То ли еще будет на день ВМФ и в августе.



Уже сейчас увеличиваются пробки. В Севастополе и зимой сложно найти место парковки, а летом проще бросить машину далеко и поехать на автобусе. Парковка в центре платная и регулярно выписываются штрафы за неуплату или нарушение правил, на светофорах полно камер.

Самый неприятный сюрприз случился вчера, когда решил купить родителям билеты. Авиарейс Киров — Симферополь — Киров на конец августа — 38 000 на двоих. Простым сложением получается, что семья из двух человек, если захочет отдохнуть в Крыму, потратит не меньше $1000: 38 000 билеты, 20 000 жилье на 10 дней (не у моря), 20 000 еда и досуг на 10 дней на двоих. Если вылет не из крупных городов, за билеты придется отдать еще больше». Впрочем, сведения о загруженности крымских пляжей несколько преувеличены. На полуострове дожди. Погоды нет, турист не показывается.

Крым. Ялта



Фото: автор Питер Чехлов Фото: автор Питер Чехлов Поделиться Поделиться







«Вода теплая, местами дожди, — рассказывает читатель «Фонтанки» Питер Чехлов. — Ценник подскочил только на жильё. Людей мало, я бы сказал даже, что ещё не сезон. Живу тут каждый год с июня по октябрь, Ялта-Алушта. Приезжайте, отдохнем компанией».



Краснодарский край



Фото: автор Петр Александрович Поделиться Поделиться







Фото: автор Петр Александрович Поделиться Поделиться







В Краснодарском крае туристическая жара тоже пока не началась. В подтверждение — фото нашего читателя Петра Александровича из Кабардинки. «Мы просто пришли в 9 утра. Но к 11 там было так же. Море ещё холодное, и купаются только самые стойкие», — говорит он.

В Анапе, где отдыхала безымянная пассажирка теплохода в «Солнечном ударе» Бунина, сегодня провести отдых можно вполне демократично. Один минус: как только пригревает солнышко, везде скапливаются очереди.

«Водичка теплая, отель приличный. Есть разливное пиво по 40 рублей за пол-литра», — пишет из Анапы читатель «Фонтанки» Алексей Ермолинский.



Фото: автор Наталия Артемьева Витязево под Анапой Фото: автор Александр Лось Витязево под Анапой Фото: автор Александр Лось Поделиться Поделиться







«Под Анапой цены приемлемые, жильё есть, погода наладилась, море +22, — подтверждает вердикт Алексея читательница Марина Пышкина. — Но с наступлением хорошей погоды людей стало очень много, в самой Анапе просто не протолкнуться, очереди везде, в любой самой бедовой забегаловке».

Сочи



Фото: автор Константин Олегович Поделиться Поделиться







автор Константин Олегович

«Адлер. Городской пляж, в котором есть свой шарм. Отель приличный, 3 звезды как в Европе: уборка каждый день, завтраки, — рассказывает читатель «Фонтанки» Константин Олегович. — Рядом с морем и ТРЦ «Мандарин», где все тусовки. Есть частные заведения с бассейном, подогревом и лежаками — 2000 рублей за вход. Цены на отели адовые сейчас. Букинг в помощь».



Фото: автор Александр Букаров Фото: автор Александр Букаров Поделиться Поделиться







«Сочи, центральный пляж «Маяк», — рассказывает Александр Букаров. — Вода холодная +18. Мало кто купается. Продукты дороже, чем в Питере, фрукты — дешевле».

«Только уехал из Лазаревского. Места для проживания есть. Можно найти приличное размещение за 1400 на двоих в сутки — без завтраков, — делится впечатлениями Станислав Гутовский. — Но тут много дешёвых столовых, где вполне вкусно кормят. Помимо столовых, много других доступных шашлычных и кафе. Дорогие места тоже есть, но туда можно не ходить. Людей много на пляже, хотя место найти можно. Вода прохладная, +19».

Абхазия



Фото: автор Зарема Ким Фото: автор Зарема Ким Поделиться Поделиться







В Пицунде сейчас жарко, температура воды — плюс 22 градуса. «Места на пляже хватает, — рассказывает читательница «Фонтанки» Зарема Ким. — Цены стали выше, но доступнее чем в Адлере. В ресторанах не шикарно, но вполне приемлемо: суп от 170 до 250 рублей, иногда можно готовить и самим. Сервиса как такового нет, но люди очень хорошие, чувствуешь себя в безопасности на улице даже ночью. А пулю в лоб https://www.fontanka.ru/2021/06/15/69970166/ можно найти везде, при особом везении.



Из минусов: туалеты нормальные отсутствуют, местами их нет вообще, даже в кафе и ресторанах. Нет кофе даже в кофейнях. Сама лично настраивала кофемашину в двух кафе, чтоб сделать хоть какое-то подобие кофе, при этом в меню написано — капучино, раф, эспрессо. По факту персонал даже не знает, чем эти напитки друг от друга отличаются, провела ликбез. Проблема грязных рук стоит остро, в условиях эпидемии обращаешь на это внимание. Сыр продают, потрогав его грязными руками. В некоторых гостевых домах перебои с горячей водой. Обслуживающий персонал грубоват, но это темперамент скорее, я к этому отношусь нормально. Я приехала в первую очередь на море. И чистота моря порадовала, и зелень кругом, и наличие детской площадки шикарной в центре города (несмотря на то, что на ней выгуливают коров и лошадей, которые оставляют навоз прямо на площадке). Мы нашли платный пляж за 40 рублей сутки. Там лежаки, зонты и туалет входят в цену. Пляж, скорее всего, чистят: вечером мусор есть, утром — нет».

Не нравится Черное море? Магадан ждет



Несмотря на то, что мы попросили читателей «Фонтанки» рассказать именно о черноморских курортах, поступило немало комментариев в духе «да что вы в них нашли». В числе альтернативных вариантов редакции предложили провести отпуск на Балтике или на Белом море, а еще лучше — на море Лаптевых. Да что там море, когда есть отличные места для походов: Алтайский край, Уральские горы и Мурманская область. Северные регионы и сами чувствуют, что после закрытия границ стали нужны людям. Так, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что между его регионом, Камчатским краем и Мурманской областью скоро запустят круизные линии. Круиз по маршруту Корсаков — Магадан уже функционирует и ждет не дождется тех, кому на Черном море дорого и грязно.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»