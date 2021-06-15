Одному из оппонентов он прострелил левую стопу и оба колена, а другому вогнал шесть пуль в область левой ноги и таза. Пострадавшим оказали первичную медицинскую помощь на месте происшествия, после чего вывезли из республики в лечебные учреждения РФ.

По подозрению в этом преступлении сотрудниками полиции был задержан 42-летний уроженец и житель села Лыхны. По предварительной информации, он поссорился с двумя мужчинами, после чего достал пистолет неустановленного образца, направил в их сторону и начал производить выстрелы.

Двое туристов из России пострадали в результате стрельбы в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в городе Пицунда. Подробности произошедшего 15 июня приводит МВД Республики Абхазия.

Осколком от выпущенных пуль ранен и сам стрелок. Ранее он уже имел проблемы с законом: в мае этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, в рамках которого он находился под подпиской о невыезде. В ближайшее время его ждёт суд.



Как уточнили «Фонтанке» в УВД по Гагрскому району, пострадавшие мужчины — граждане РФ. Один из них приехал в Абхазию из Москвы, другой — из Астраханской области.



«Интерфакс» также пишет, что в результате стрельбы якобы пострадала туристка из России. В УВД по Гагрскому району эту информацию не подтвердили.



Sputnik Абхазия в своём Telegram-канале сообщает подробности произошедшего. По данным издания, стрельбе предшествовала попытка познакомиться, её предпринял местный житель. Получив отказ, он достал пистолет.

