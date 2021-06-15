Цена российской нефти Urals впервые за два года превысила 70 долларов

Цена нефти российской марки Urals превысила докризисный уровень, преодолев планку в $70 за баррель впервые с мая 2019 года. Об этом 15 июня сообщает международное ценовое агентство Argus.
По данным агентства, в понедельник, 14 июня, цена Urals в Северо-Западной Европе по сравнению с пятницей выросла на $0,55 за баррель, до $70,65. В Средиземноморье она увеличилась на столько же, до $70,35 за баррель. Последний раз, по данным аналитиков, цена Urals поднималась выше $70 в мае 2019 года.
Нефть дорожает на фоне восстановления спроса на сырье и нефтепродукты, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ослабления коронавирусных ограничений. Заводы в Европе, основном регионе сбыта Urals, загружены менее чем на 70% докризисного уровня, отмечают в агентстве.
Нефть североморской марки Brent также подорожала до уровня мая 2019 года. 11 июня ее цена превысила $73 за баррель. По данным на 16:46 мск, цена Brent за 15 июня выросла на 1,35%, до $ 73,84 за бочку.