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Цена российской нефти Urals впервые за два года превысила 70 долларов

Цена нефти российской марки Urals превысила докризисный уровень, преодолев планку в $70 за баррель впервые с мая 2019 года. Об этом 15 июня сообщает международное ценовое агентство Argus.

По данным агентства, в понедельник, 14 июня, цена Urals в Северо-Западной Европе по сравнению с пятницей выросла на $0,55 за баррель, до $70,65. В Средиземноморье она увеличилась на столько же, до $70,35 за баррель. Последний раз, по данным аналитиков, цена Urals поднималась выше $70 в мае 2019 года.

Нефть дорожает на фоне восстановления спроса на сырье и нефтепродукты, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ослабления коронавирусных ограничений. Заводы в Европе, основном регионе сбыта Urals, загружены менее чем на 70% докризисного уровня, отмечают в агентстве.

Нефть североморской марки Brent также подорожала до уровня мая 2019 года. 11 июня ее цена превысила $73 за баррель. По данным на 16:46 мск, цена Brent за 15 июня выросла на 1,35%, до $ 73,84 за бочку.

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Комментарии (3)

chip1
И началась у них в селе совсем другая жизнь! (с)
Danik
И бензин не 30 рублей!)
Pupin
Что-то доллар при этом не 60 рублей.
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