Основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли продает исходный код Интернета

Тим Бернерс-Ли продает исходный код Интернета (почти 10 000 строк) в качестве NFT через крупнейший в мире аукционный дом «Сотбис». Код включает в себя около 10 000 строк. Также в лоте содержатся «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им. Об этом 15 июня сообщает BBC.
Издание уточняет, что ценность кода заключается в его исторической значимости и в том факте, что данный цифровой аукцион одобрен его создателем и заверен «цифровой подписью» как подлинник. «Сотбис» позиционирует лот как «единственную в мире подписанную копию кода первого в мире веб-браузера».
Также, отмечает BBC, Бернерс-Ли никогда не стремился зарабатывать деньги непосредственно на своем изобретении 1989 года: исследовательская организация ЦЕРН (CERN), в которой в то время работал программист, отказалась от всех прав на технологию и передала ее в открытый доступ ещё в 1993-м.
NFT — это своего рода запись в блокчейне как о самом цифровом объекте и его создателе, так и о владельце. Кроме того, в NFT вшит определенный набор прав владельца, например разрешение на свободную демонстрацию или полный набор авторских прав. Сейчас с помощью NFT в мире продаются самые разные объекты, включая объекты цифрового искусства — например, работы Бэнкси.