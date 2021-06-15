Основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли продает исходный код Интернета

Тим Бернерс-Ли продает исходный код Интернета (почти 10 000 строк) в качестве NFT через крупнейший в мире аукционный дом «Сотбис». Код включает в себя около 10 000 строк. Также в лоте содержатся «оригинальные файлы с отметками времени» исходного кода, написанного для проекта, «анимированная визуализация» этого кода, письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания программы и «цифровой плакат» кода, созданного им. Об этом 15 июня сообщает BBC.



Издание уточняет, что ценность кода заключается в его исторической значимости и в том факте, что данный цифровой аукцион одобрен его создателем и заверен «цифровой подписью» как подлинник. «Сотбис» позиционирует лот как «единственную в мире подписанную копию кода первого в мире веб-браузера».

