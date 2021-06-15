Госрасходы на льготную ипотеку в России хотят увеличить до 89 млрд рублей

Министерство финансов РФ планирует продлить программу льготной ипотеки и распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребёнком. Продление государственной ипотечной программы на новых условиях обойдётся бюджету в ближайшие три года в 89 млрд рублей.



Как следует из материалов, размещённых на сайте Минфина 15 июня для общественного обсуждения, предполагается, что программа льготной ипотеки будет продлена с изменением ставки до 7% (до 3 млн рублей) до июля 2022 года, а семейная ипотека по ставке 6% (в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей) распространится на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. При этом при рождении первенца до конца 2022 года можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый.

