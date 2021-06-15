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Госрасходы на льготную ипотеку в России хотят увеличить до 89 млрд рублей

Минфин представил проект постановления об изменении льготных ипотечных программ в РФ

Министерство финансов РФ планирует продлить программу льготной ипотеки и распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребёнком. Продление государственной ипотечной программы на новых условиях обойдётся бюджету в ближайшие три года в 89 млрд рублей.

Как следует из материалов, размещённых на сайте Минфина 15 июня для общественного обсуждения, предполагается, что программа льготной ипотеки будет продлена с изменением ставки до 7% (до 3 млн рублей) до июля 2022 года, а семейная ипотека по ставке 6% (в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей) распространится на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. При этом при рождении первенца до конца 2022 года можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый.

«В период пандемии государством оказана существенная поддержка как строительной отрасли, так и гражданам. По итогам 2020 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье», — прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Таким образом, затраты бюджета в 2021–2024 годах на продление ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей, а на модификацию семейной на тот же период — около 49 млрд рублей.

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Комментарии (2)

ZeZ
Даешь больше человейников!!!
Alex000
За чей счёт банкет?
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