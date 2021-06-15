FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Посмотрите, как выглядит из космоса вилла в Женеве, где встретятся Путин и Байден

Российский спутник сфотографировал виллу Ла-Гранж, где пройдёт встреча президентов РФ и США

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж в Женеве, где 16 июня запланирована встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Снимок размещён 15 июня на сайте Роскосмоса.

Фото: Роскосмос
ПоделитьсяПоделиться

В сообщении уточняется, что встреча президентов России и США начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 по московскому времени).

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова писала, что переговоры запланированы из трёх частей. На встрече, по его словам, будут обсуждаться «практически все темы».

Фото: Роскосмос

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AlBerkut
Это завуалированное предложение одним махом избавить сразу от двух проблем? 🤔😎
мухомор
и рядом как будто хрушёвки из массовой застройки Купчино.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний