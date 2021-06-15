Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж в Женеве, где 16 июня запланирована встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Снимок размещён 15 июня на сайте Роскосмоса.

В сообщении уточняется, что встреча президентов России и США начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 по московскому времени).



Ранее «Фонтанка» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова писала, что переговоры запланированы из трёх частей. На встрече, по его словам, будут обсуждаться «практически все темы».

