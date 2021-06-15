Власти Петербурга начали закрывать рестораны по итогам коронавирусных рейдов

По итогам была приостановлена работа ресторана Graf-in на Конногвардейском бульваре, вход опечатан. Также ограничена работа точки KFC рядом с ТК «Приморский». Владельцам бара на улице Катерников штраф придется заплатить дважды — по административным протоколам Роспотребнадзора и ККИ.

Как сообщила 15 июня пресс-служба губернатора, в рейдах приняли участие комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с сотрудниками Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также Роспотребнадзора.

Всего по итогам проверок в комплексах «Парнас» и «Приморский» составлено 17 протоколов осмотра. Выявлен ряд типичных нарушений: персонал без масок, на входе не измеряют температуру, нет QR-кода, журналов термометрии и дезинфекции, отсутствует разметка. Организации, не соблюдающие меры санитарной безопасности, будут оштрафованы.



А вот на территории Василеостровского рынка нарушений практически не было — QR-код отсутствовал только в двух торговых точках из тридцати двух, персонал использует средства индивидуальной защиты, есть разметка социальной дистанции, установлены санитайзеры.



В целом нарушений стало меньше. «Соблюдение правил — вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.



Напомним, ранее в Петербурге под угрозой закрытия из-за нарушения коронавирусных ограничений оказались клубы А2 и «Аврора».

