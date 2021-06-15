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Власти Петербурга начали закрывать рестораны по итогам коронавирусных рейдов

Правительство Северной столицы проверило более 100 объектов торговли и общепита в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском районах на предмет соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

Как сообщила 15 июня пресс-служба губернатора, в рейдах приняли участие комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с сотрудниками Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также Роспотребнадзора.

По итогам была приостановлена работа ресторана Graf-in на Конногвардейском бульваре, вход опечатан. Также ограничена работа точки KFC рядом с ТК «Приморский». Владельцам бара на улице Катерников штраф придется заплатить дважды — по административным протоколам Роспотребнадзора и ККИ.

Всего по итогам проверок в комплексах «Парнас» и «Приморский» составлено 17 протоколов осмотра. Выявлен ряд типичных нарушений: персонал без масок, на входе не измеряют температуру, нет QR-кода, журналов термометрии и дезинфекции, отсутствует разметка. Организации, не соблюдающие меры санитарной безопасности, будут оштрафованы.

А вот на территории Василеостровского рынка нарушений практически не было — QR-код отсутствовал только в двух торговых точках из тридцати двух, персонал использует средства индивидуальной защиты, есть разметка социальной дистанции, установлены санитайзеры.

В целом нарушений стало меньше. «Соблюдение правил — вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Напомним, ранее в Петербурге под угрозой закрытия из-за нарушения коронавирусных ограничений оказались клубы А2 и «Аврора».

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Комментарии (6)

Diderot
Закрыть бы институт благородных девиц
Баба Нюра
Основной источник заражений в нынешних реалиях, это не рестораны, а гульбища, которые устраивают наши властители. Основной источник - ЧЕ по футболу. Ибо эта толпа болельщииков перемещается в ОТ, оставляя там новые заморские штаммы.

В общем, если все так плохо, то на ЧЕ пускать только спортсменов, а болельщики пусть смотрят по телевизору. Экономический форум онлайн. Алые Паруса туда же. А устраивать многотысячные разгуляева, и при этом имитировать борьбу с заразой, закрывая фудкорты ....ну Кафка в гробу от зависти переворачивается.
266090885
Т.к. измерение температуры тела является медицинским вмешательством, т.к. относится к диагностике (пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), то в силу пункта 5 статьи 2 вышеназванного закона должно выполняться исключительно медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности.
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