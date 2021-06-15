Пронзивший сердце петербуржца ради электросамоката отправился в колонию

В Петербурге огласили приговор в отношении Валерия Сорокина, который тяжело ранил пассажира лифта ради электросамоката. Подробности 15 июня приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
При поступлении уголовного дела в Приморский районный суд ему вменялось покушение на убийство, но позже его действия были переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Сорокину назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ему предстоит компенсировать моральный вред в размере 200 тысяч рублей. При вынесении решения было учтено, что он признал вину, имеет малолетнего ребёнка и проблемы со здоровьем, а также извинился перед тем, на кого напал.
Как ранее писала «Фонтанка», потерпевшим по уголовному делу проходил обладатель электросамоката «Джокер». С героем этой заметки он встретился в середине прошлого лета в лифте жилого дома на проспекте Испытателей. Тот внезапно достал шило и дважды его ударил.
Объединённая пресс-служба судов уточняет, что Сорокин совершил это преступление «на почве внезапно возникших между ними неприязненных отношений», а при нападении использовал складной нож. Владелец двухколёсного транспорта оказал сопротивление и убежал с места происшествия.
У пострадавшего диагностировали проникающее ранение груди, было задето сердце. Несмотря на тяжёлое состояние, он смог рассказать полицейским, что с ним произошло. Нападавшего задержали в тот же день, он катался на том самом электросамокате.