Пронзивший сердце петербуржца ради электросамоката отправился в колонию

В Петербурге огласили приговор в отношении Валерия Сорокина, который тяжело ранил пассажира лифта ради электросамоката. Подробности 15 июня приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



При поступлении уголовного дела в Приморский районный суд ему вменялось покушение на убийство, но позже его действия были переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Сорокину назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ему предстоит компенсировать моральный вред в размере 200 тысяч рублей. При вынесении решения было учтено, что он признал вину, имеет малолетнего ребёнка и проблемы со здоровьем, а также извинился перед тем, на кого напал.

