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Пронзивший сердце петербуржца ради электросамоката отправился в колонию

Жителя Петербурга отправили в колонию за нападение на владельца электросамоката

В Петербурге огласили приговор в отношении Валерия Сорокина, который тяжело ранил пассажира лифта ради электросамоката. Подробности 15 июня приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

При поступлении уголовного дела в Приморский районный суд ему вменялось покушение на убийство, но позже его действия были переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сорокину назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ему предстоит компенсировать моральный вред в размере 200 тысяч рублей. При вынесении решения было учтено, что он признал вину, имеет малолетнего ребёнка и проблемы со здоровьем, а также извинился перед тем, на кого напал.

Как ранее писала «Фонтанка», потерпевшим по уголовному делу проходил обладатель электросамоката «Джокер». С героем этой заметки он встретился в середине прошлого лета в лифте жилого дома на проспекте Испытателей. Тот внезапно достал шило и дважды его ударил.

Объединённая пресс-служба судов уточняет, что Сорокин совершил это преступление «на почве внезапно возникших между ними неприязненных отношений», а при нападении использовал складной нож. Владелец двухколёсного транспорта оказал сопротивление и убежал с места происшествия.

У пострадавшего диагностировали проникающее ранение груди, было задето сердце. Несмотря на тяжёлое состояние, он смог рассказать полицейским, что с ним произошло. Нападавшего задержали в тот же день, он катался на том самом электросамокате.

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Комментарии (5)

Komarinsk2019
Я несколько раз перечитала, глазам не верю. Извинился?! Ребенок?! Человек, готовый убить первого встречного за пустяковую вещь?
AlBerkut
Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире! ©
Трёшка, за разбой, да ещё и с то ли 111 (по квалификации суда, дела, конечно, не видел, но какая тут к чертям 111? Какой умысел именно на вред здоровью и именно тяжкий???), то ли 105 через 30 (имхо вот это должно быть ближе, проникающее с повреждением сердца вполне себе канает).... Я другой такой страны не знаю, где так......
Kot Piter
Он сам должен был думать "о здоровье и маленьком ребёнке", когда нападал на человека!!! =/
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