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«Надо качество питания проверять». Путин считает, что контролировать качество питания в школах должны родители

Президент РФ заявил, что в организации питания в школах могут участвовать родительские комитеты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости допустить родителей к контролю за качеством питания в школах, сообщает 15 июня РИА Новости.

«Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания», — сказал президент в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также Путин подчеркнул, что надо «организовать всё соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены». По словам президента, организовать эту работу могут родительские комитеты.

Ранее «Фонтанка» писала, что о необходимости допустить родителей к проверке качества питания в школах Путин также заявлял в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Тогда уполномоченный по правам ребёнка в РФ рассказала президенту, что в некоторых школах при исполнении поручений президента хитрили: например, за меню обеда выдавали меню завтрака.

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Комментарии (4)

EveReady
Единственная возможность контролировать питание ребенка родителем - давать контейнер с обедом из дома
Ruth D. Armstead
Погодите-ка .. У нас столько контролирующих организаций!!
Не справляются? Зачем они тогда? Давайте сами будем все контролировать. Есть же какие то норма, ГОСТы, стандарты.
Еда должна им соответствовать. Родители контролить? Это как?
Одному - нормально, второму - не, маловато будет, специй не хватает.
А тигру , вообще, мясо не докладывают!
Что за бред????
Бывший Патриот
Владимир Владимирович, просьба очнутся от леторгического сна и посмотреть в реальность, кто вам пустит в столовую в наше время???? простого русского человека, сейчас просто в школу пройти проблема. Как раз еда и качество еды в школах мне кажется это прерогатива государство, дети же видят как о них заботится государство
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