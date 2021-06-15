«Надо качество питания проверять». Путин считает, что контролировать качество питания в школах должны родители

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости допустить родителей к контролю за качеством питания в школах, сообщает 15 июня РИА Новости.
«Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания», — сказал президент в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также Путин подчеркнул, что надо «организовать всё соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены». По словам президента, организовать эту работу могут родительские комитеты.
Ранее «Фонтанка» писала, что о необходимости допустить родителей к проверке качества питания в школах Путин также заявлял в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Тогда уполномоченный по правам ребёнка в РФ рассказала президенту, что в некоторых школах при исполнении поручений президента хитрили: например, за меню обеда выдавали меню завтрака.