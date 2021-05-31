Кузнецова рассказала, что в некоторых школах хитрили при исполнении поручений президента: например, вместо обеда выдавали меню завтрака. «Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона. Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены», — пояснила омбудсмен. «Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», — ответил ей Путин.

