Желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в российских школах обоснованно, и «это надо довести до конца». Об этом 31 мая заявил Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
Кузнецова рассказала, что в некоторых школах хитрили при исполнении поручений президента: например, вместо обеда выдавали меню завтрака. «Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона. Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены», — пояснила омбудсмен. «Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», — ответил ей Путин.
Кузнецова сообщила, что такими вопросами занимается в том числе совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Правда, она уточнила, что сами папы очень редко обращаются за помощью. «Да. Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности», — с улыбкой подтвердил Путин.
Детский омбудсмен удивилась, что русские отцы редко обращаются за помощью. Но Путин ей все объяснил pic.twitter.com/xFrluvv50X— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 31, 2021