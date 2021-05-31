FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Путин заявил, что к проверке качества питания в школах надо допустить родителей. И рассказал, почему отцы всё хотят делать сами

Путин: К проверке качества школьного питания должны быть допущены родители

Желание родительских комитетов получить доступ к проверке качества питания в российских школах обоснованно, и «это надо довести до конца». Об этом 31 мая заявил Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
ПоделитьсяПоделиться

Кузнецова рассказала, что в некоторых школах хитрили при исполнении поручений президента: например, вместо обеда выдавали меню завтрака. «Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона. Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены», — пояснила омбудсмен. «Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», — ответил ей Путин.

Кузнецова сообщила, что такими вопросами занимается в том числе совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Правда, она уточнила, что сами папы очень редко обращаются за помощью. «Да. Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности», — с улыбкой подтвердил Путин.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

chip1
А многочисленные ...надзоры тогда зачем на шее у налогоплательщика? У нас не президент, а какой то шутник-озорник-фантазер...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний