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Черчесов: Жиркова мы потеряли на весь Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал проблемы с составом перед игрой против Финляндии. По словам наставника национальной команды, сразу несколько игроков выбыли из-за травм.

«По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже», — уточнил 15 июня Черчесов.

Напомним, что Жирков и Кузяев травмировались 12 июня во время матча против Бельгии, который завершился разгромом российской команды.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
как бы сам не потерял
мухомор
отличный подготовительный процесс в сборной.
грамотно выстроенные нагрузки на тренировках.
отлаженный восстановительный процесс.
один матч и половина сборной в лазарете.
perekuz
Как вы смакуете слово "разгром"! А если бы было 5:0, то что, полное уничтожение?
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