Черчесов: Жиркова мы потеряли на весь Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал проблемы с составом перед игрой против Финляндии. По словам наставника национальной команды, сразу несколько игроков выбыли из-за травм.



«По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже», — уточнил 15 июня Черчесов.

