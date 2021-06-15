Вспышка ковида на юге Китая может парализовать мировую торговлю

По данным издания, частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне привело к перераспределению грузов в ближайшие терминалы Наньша в Гуанчжоу и Шэкоу в Шэньчжэне, после чего заторы образовались и там. Порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая в качестве меры по сдерживанию коронавируса.

Вспышка COVID-19 на южном побережье Китая, в провинции Гуандун, привела к перебоям в работе крупнейших контейнерных портов юга страны. Они могут стать серьёзнее, чем при блокировке Суэцкого канала. Об этом 15 июня сообщает «Коммерсантъ» .

«Мы испытываем сложности с отправкой из портов Шэкоу и Наньша, так как помимо наличия свободного оборудования у линии необходимо найти еще и машину с водителем, у которого будет отрицательный тест ПЦР, а также проверить, не пропускает ли линия судозаход,— цитирует издание руководителя отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлию Никитину.— Мощности всех портов в регионе были резко ограничены, что привело к задержкам в обработке контейнеров до семи дней, что не может не сказаться на стоимости перевозки, а также на общем транзитном времени — задержки уже составляют 15–16 дней».



Директор Rail Cargo Logistics — Rus Александр Баскаков рассказал изданию, что компания ожидает задержек в поставках, в том числе электроники и микросхем, которые уже стали дефицитным товаром. «Ситуация на железной дороге сейчас тоже напряженная — высокие объемы загрузки по импорту и транзиту не позволяют принимать новые грузы, поэтому отправляются только текущие», — добавил Баскаков.



По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем те, что были вызваны блокировкой Суэцкого канала в марте судном Ever Given. По оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU. «Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки,— считает он.— Но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу».

