Аномально высокие температуры ожидаются в центре Европейской России в выходные.



«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В субботу будет 25–30, в воскресенье — около 27–32 градусов. Температура существенно выше нормы (на четыре градуса)», — цитирует 15 июня РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



После тёплого понедельника жителей Центральной России ждёт понижение температуры, что «связано с очень интересным фактом». «Сейчас давление около нормы, и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления», — отметил Вильфанд.

