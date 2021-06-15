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Антициклон развеет «болотистое поле давления» и принесёт жару

Вильфанд предсказал аномальные температуры в Центральной России

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Аномально высокие температуры ожидаются в центре Европейской России в выходные.

«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В субботу будет 25–30, в воскресенье — около 27–32 градусов. Температура существенно выше нормы (на четыре градуса)», — цитирует 15 июня РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

После тёплого понедельника жителей Центральной России ждёт понижение температуры, что «связано с очень интересным фактом». «Сейчас давление около нормы, и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления», — отметил Вильфанд.

В среду синоптики ждут область высокого давления с запада. При распространении антициклона по закону циркуляции сначала приходят северные воздушные массы, поэтому сначала температура немного понизится. В четверг она, согласно прогнозу, вернётся в норму.

На погоду в Петербурге сейчас влияет тыловая часть циклона, проходящего по северу Европейской России. Он станет причиной усиления ветра и местами вызовет кратковременные дожди, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

doorbal_
а про нас что-то есть? какой нам профит с погоды в центральной России?
Обещали дожди и грозы два дня подряд, в итоге дождик взбрызнул ранним утром один раз. Шаманы ау!? Хотя бы на два дня вперёд погоду научились бы предсказывать!
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