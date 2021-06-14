Форвард сборной Чехии Патрик Шик забил самый дальний гол чемпионата Европы с 1980 года. Это произошло во время матча против Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Шик забил мяч с 45,5 метров. Это был второй гол матча, первый был также исполнен им. Игра завершилась победой Чехии со счётом 2:0.
Для Чехии эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2012 года, в последний раз команде удалось переиграть Польшу (1:0).
В следующем туре чехам предстоит играть против Хорватии, встреча также пройдет в Глазго 18 июня. В заключительной игре группового этапа команде предстоит встретиться с Англией, матч пройдет в Лондоне 22 июня.
Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля, турнир проходит в 11 городах. Это Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Северной столице сегодня проходит матч Польша — Словакия. «Фонтанка» писала о том, как к нему готовились болельщики.