Форвард сборной Чехии Патрик Шик забил самый дальний гол чемпионата Европы с 1980 года. Это произошло во время матча против Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.



Шик забил мяч с 45,5 метров. Это был второй гол матча, первый был также исполнен им. Игра завершилась победой Чехии со счётом 2:0.