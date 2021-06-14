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Автобус на Володарском мосту загорелся за секунду. Пламенный «хвост» попал на видео

Пассажиры автобуса, загоревшегося на мосту в Петербурге, эвакуировались сами

Буквально несколько секунд — и дымящийся хвост автобуса превращается в пламенный. Камеры засняли, как загорелся автобус на переправе в Невском районе Петербурге.

Водитель, судя по всему, не сразу заметил огненный шлейф, и автобус проехал еще метров 500, прежде чем остановился.

«Фонтанка.ру»

Транспортное средство, по предварительной информации, находится на балансе у компании ПТК и следовало по 476-му маршруту. По предварительной информации, в салоне было не много пассажиров, и они эвакуировались сами.

Как сообщало МЧС, сообщение о горящем автобусе на Володарском мосту поступило в 14:17. Огонь тушили две пожарные машины и 9 человек сотрудников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

265938025
Ну, то есть, в начале автобуса лучше не садиться, потому что он может въехать на столб и взлететь на 3 метра. А в конце автобуса лучше не садиться, чтобы не сгореть заживо… В общем, лучше вообще не садиться в автобусы…
снегурочка
Вот и готовность города к "транспортной реформе"
Kezevo
Надо было до кольца так ехать
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