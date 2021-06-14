Буквально несколько секунд — и дымящийся хвост автобуса превращается в пламенный. Камеры засняли, как загорелся автобус на переправе в Невском районе Петербурге.



Водитель, судя по всему, не сразу заметил огненный шлейф, и автобус проехал еще метров 500, прежде чем остановился.