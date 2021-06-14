Буквально несколько секунд — и дымящийся хвост автобуса превращается в пламенный. Камеры засняли, как загорелся автобус на переправе в Невском районе Петербурге.
Водитель, судя по всему, не сразу заметил огненный шлейф, и автобус проехал еще метров 500, прежде чем остановился.
«Фонтанка.ру»
Транспортное средство, по предварительной информации, находится на балансе у компании ПТК и следовало по 476-му маршруту. По предварительной информации, в салоне было не много пассажиров, и они эвакуировались сами.
Как сообщало МЧС, сообщение о горящем автобусе на Володарском мосту поступило в 14:17. Огонь тушили две пожарные машины и 9 человек сотрудников.