Организаторы Евро-2020 напомнили о правилах прохода на стадион в Петербурге. Без запретов на самокаты не обошлось

На игре между Польшей и Словакией в Петербурге ждут 17 тысяч болельщиков. Об этом 14 июня сообщили в оргкомитете Евро-2020.
Организаторы также напомнили о правилах прохода на стадион. «Для посещения стадиона помимо билета необходимо предъявить паспорт болельщика (FAN ID). При этом ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию для прохода на арену не требуется. На стадионе и в фан-зонах болельщикам необходимо находиться в масках. При входе организована процедура измерения температуры», — говорится в сообщении оргкомитета.
Пускать болельщиков на стадион будут «по временным слотам с интервалом в 30 минут». Точное время прохода указано на билетах. «Обращаем особое внимание, что проезд самокатов и велосипедов по Яхтенному мосту запрещен», — подчеркнули в оргкомитете.
Напомним, матч в рамках группового этапа Евро-2020 между Польшей и Словакией на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 19:00 14 июня. «Фонтанка» писала о том, как полиция «взяла под крыло» польских фанатов, известных своим хулиганством.