Лукашенко поручил обучить население стрелять. «Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обучить население навыкам обращения со стрелковым оружием. Начнут со студентов. Об этом глава государства заявил 14 июня во время посещения одного из самых закрытых объектов белорусского военно-промышленного комплекса — кластера «Устье» в Оршанском районе.
Как передает «Спутник. Беларусь», в «Устье» разрабатывают и совершенствуют «оружие различных типов и классов». Лукашенко заявил, что страна должна развивать производство своего стрелкового оружия.
«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас. <....> А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — сказал президент Белоруссии.
Отметим, ранее сообщалось, что револьверы и автоматы собираются раздать белорусским почтальонам и операторам связи.