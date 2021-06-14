Лукашенко поручил обучить население стрелять. «Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обучить население навыкам обращения со стрелковым оружием. Начнут со студентов. Об этом глава государства заявил 14 июня во время посещения одного из самых закрытых объектов белорусского военно-промышленного комплекса — кластера «Устье» в Оршанском районе.



Как передает «Спутник. Беларусь», в «Устье» разрабатывают и совершенствуют «оружие различных типов и классов». Лукашенко заявил, что страна должна развивать производство своего стрелкового оружия.

