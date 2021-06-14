FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
32
Печать

Лукашенко поручил обучить население стрелять. «Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке»

Лукашенко готовит Белоруссию к войне и требует обучить население стрелять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обучить население навыкам обращения со стрелковым оружием. Начнут со студентов. Об этом глава государства заявил 14 июня во время посещения одного из самых закрытых объектов белорусского военно-промышленного комплекса — кластера «Устье» в Оршанском районе.

Как передает «Спутник. Беларусь», в «Устье» разрабатывают и совершенствуют «оружие различных типов и классов». Лукашенко заявил, что страна должна развивать производство своего стрелкового оружия.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас. <....> А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — сказал президент Белоруссии.

Отметим, ранее сообщалось, что револьверы и автоматы собираются раздать белорусским почтальонам и операторам связи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

chip1
А я с Лукашем согласен, народ должен уметь обращаться со стрелковым оружием, что бы в случае реальной угрозы не бегать с обосранными штанами и майке с пафосными лозунгами "можем повторить!". Действительно, в современном мире войны с применением оружия практикуют в тех регионах, где агрессору не могут адекватно ответить, так мы видим войну в Сирии, палестино-израильские конфликты, Афганистан и т.п., в остальных случаях война идет в экономическом и информационном поле, так или иначе человечество разделенное на нации, государства и религии будет воевать между собой столько сколько существуют эти деления, это естественный отбор и конкуренция, добавим сюда стремительно вымирающих европеоидов и растущих в геометрической прогрессии монголоидов, и чуть менее растущих негроидов. Передел мира неизбежен, так как по закону природы - сильный всегда сомнет слабого!
Zet
Вот эти обученные батьку с сынком на штыки и насадят. Вперёд, батька, обучай побыстрей!
261575471
Винтовка - это РАДОСТЬ!!! Ну и далее по тексту...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний