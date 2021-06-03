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В Белоруссии будут выдавать револьверы почтальонам и автоматы операторам связи

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков подписал постановление, согласно которому сотрудникам «Белпочты» и операторам связи будут выдавать оружие. Об этом 3 июня сообщает «Спутник. Беларусь».

Согласно документу, начальники узлов связи, начальники участков, начальники отделений связи, начальники главной кассы, почтальоны, водители могут получать по одному пистолету или револьверу, а операторы связи дополнительно по автомату. В МВД пояснили, что такие меры приняли для «дальнейшего совершенствования условий по обеспечению безопасности, сохранности денежных средств, ценностей и почтовых отправлений». При этом за последние годы, заверили в милиции, нападения на сотрудников «Белпочты» не регистрировались.

Причем оружие смогут получать не только почтальоны: также его выдадут руководителям юрлиц, ведущих лесное хозяйство, главным лесничим, директорам лесоохотничьих хозяйств и егерям. Дополнительно по пистолету или револьверу достанется инкассаторам, помимо автомата, который будут выдавать, как и раньше — один на бригаду.

В МВД подчеркнули, что не ждут осложнения оперативной обстановки из-за раздачи оружия. «Органы внутренних дел на постоянной основе осуществляют контроль за хранением, приобретением, учетом, использованием такого оружия у вышеуказанных субъектов», — добавили в милиции.

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Комментарии (16)

chip1
Ну выдают и выдают, логика в принципе есть, люди перевозят материальные ценности.
265037875
вроде бы сегодня не первое апреля
виктор эммануил
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он,
Это он,
Ленинградский почтальон. С.Маршак
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