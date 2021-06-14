У стадиона «Санкт-Петербург» откроются центры получения паспортов болельщика

За три часа до начала матчей Евро-2020 около стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове будут открыты три временных центра выдачи паспортов болельщика FAN ID. Об этом 14 июня информирует пресс-служба министерства цифрового развития.



Центры прекращают свою работу спустя час после начала матча. Точное расположение болельщики могут узнать в приложении «ЕВРО — 2020».



Кроме того, в Петербурге и Москве действуют постоянные центры выдачи паспортов. FAN ID в столице можно получить по адресу улица Лужники, 24, стр. 4, в Петербурге в двух локациях: Невский проспект, д. 48, ТД «Пассаж» и Приморский проспект, 72, ТЦ «Питерлэнд», 2 этаж. Центры работают ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00 (без перерывов).

