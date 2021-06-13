Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл стал официальным фанатом футбола. Ему выдали Fan ID

После тревожного утра, когда петербургскому коту-оракулу Ахиллу пришлось ставить на проигрыш национальной сборной, он провел время в фан-зоне, а после получил и право прохода на стадион (и бесплатный проезд).
О получении Ахиллом Fan ID свидетельствуют сторис в его Instagram. Кот вальяжно прошелся среди суетящихся сотрудников центра выдачи удостоверений болельщика и продемонстрировал собственное.
Паспорт болельщика позволит ему попасть на стадион — накануне во время матча Бельгия — Россия ему пришлось довольствоваться фан-зоной, в которой его на эмоции спровоцировала собака. Правда, возможно, дело не в извечном противостоянии, а в профессиональном — встретился ему пес-прогноз.
С начала Евро-2020 кот дважды угадывал исходы матчей, предугадав победу Италии и Бельгии.