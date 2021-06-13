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Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл стал официальным фанатом футбола. Ему выдали Fan ID

После тревожного утра, когда петербургскому коту-оракулу Ахиллу пришлось ставить на проигрыш национальной сборной, он провел время в фан-зоне, а после получил и право прохода на стадион (и бесплатный проезд).

О получении Ахиллом Fan ID свидетельствуют сторис в его Instagram. Кот вальяжно прошелся среди суетящихся сотрудников центра выдачи удостоверений болельщика и продемонстрировал собственное.

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Паспорт болельщика позволит ему попасть на стадион — накануне во время матча Бельгия — Россия ему пришлось довольствоваться фан-зоной, в которой его на эмоции спровоцировала собака. Правда, возможно, дело не в извечном противостоянии, а в профессиональном — встретился ему пес-прогноз.

С начала Евро-2020 кот дважды угадывал исходы матчей, предугадав победу Италии и Бельгии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Norge
Предсказать победу Италии при ставках 8 к одному, и Бельгии 12 к 1 - да это просто чудо какое то. Что то про Данию с финиками ничего не мяукнул. В эрмитаже олимп бет прописался что ли?
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