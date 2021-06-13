Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл стал официальным фанатом футбола. Ему выдали Fan ID

После тревожного утра, когда петербургскому коту-оракулу Ахиллу пришлось ставить на проигрыш национальной сборной, он провел время в фан-зоне, а после получил и право прохода на стадион (и бесплатный проезд).

О получении Ахиллом Fan ID свидетельствуют сторис в его Instagram. Кот вальяжно прошелся среди суетящихся сотрудников центра выдачи удостоверений болельщика и продемонстрировал собственное.